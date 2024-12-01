На фоне брифинга Зурабишвили в Тбилиси начались задержания протестующих

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Саломе Зурабишвили на брифинге заявила о готовности дать эксклюзивное интервью Общественному вещателю Грузии. При этом сообщается, что спецназ задействовал специальные средства против протестующих возле здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", протестующие провели в Тбилиси шествие и собрались у здания парламента. Туда же направились из Западной Грузии другие желающие участвовать в протестах против приостановки переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Протестные акции сторонников евроинтеграции сегодня также прошли в Батуми, Гори, Кобулети, Кутаиси и Рустави.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге заявила, что протест граждан, который продолжается по всей стране в течение последних четырех дней, не выходит за рамки Конституции.

"Этот протест и все остальные действия остаются в рамках Конституции. В целом, мы, общество, с нашими гражданскими инициативами, этот уличный протест и все наши действия, мы на стороне Конституции, мы защищаем Конституцию и будущее этой страны. Напротив, правящая партия на каждом шагу выходит за рамки Конституции, нарушает её, даже своими последними решениями", — цитирует Зурабишвили телеграм-канал Tbilisi life.

Президент также заявила, что гражданский протест должен оставаться в той форме, в какой он есть. Зурабишвили отметила, что готова дать специальное интервью Общественному вещателю, который блокировал ее в течение нескольких лет. У здания Общественного вещателя Грузии также проходит акция протеста.

Параллельно с брифингом президента спецназ задействовал все спецсредства против протестующих возле здания парламента, включая водомет. Спецназ применяет физическое насилие к участникам митинга, есть пострадавшие, сообщает источник.

О пострадавших пишет и телеграм-канал RusNews. По его данным, грузинский спецназ открыл огонь резиновыми пулями по протестующим, как минимум двое участников протеста получили ранения. Также источник отмечает, что на улице Чичинадзе силовики пустили в ход водомёт, начались задержания, а протестующие в ответ кидают петарды, мусор и камни.

Напомним, активисты и оппозиционеры ранее заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

В ночь на 1 декабря силовики применили водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным МВД, были задержаны 50 человек. В больницы были доставлены 44 человека - 27 участников акций протеста, один журналист и 16 полицейских. Премьер-министр сегодня похвалил силовиков, которые разгоняли протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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