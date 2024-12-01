44 человека доставлены в больницы с акций протеста в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Машинами скорой помощи были доставлены в больницы 27 участников акций протеста, один журналист и 16 сотрудников полиции Грузии. Премьер-министр похвалил силовиков, которые разгоняли протестующих.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси, некоторым потребовалась медпомощь.

30 ноября участники протестов против приостановки вступления Грузии в Евросоюз перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси и возвели баррикады. Ближе к полуночи силовики применили водомет для разгона протестующих. По данным МВД, на ночной протестной акции в Тбилиси были задержаны 50 человек.

Бригады скорой помощи прошедшей ночью доставили в клиники с места акций протеста 44 человек - 27 участников акции, одного журналиста и 16 сотрудников МВД, сообщает со ссылкой на Минздрав "Новости – Грузия".

В обнародованной Минздравом статистике не учтены люди, которые обратились в больницы самостоятельно, задержанные с травмами и те, кому врачи оказали помощь на месте, пишет издание.

Сегодня активисты обсуждают в Facebook* организацию альтернативных медпунктов на акциях, там же идет запись врачей-добровольцев, говорится в публикации.

Полиция действовала по стандартам выше американских и европейских

В свою очередь премьер-министр Ираклий Кобахидзе сегодня выступил с заявлением, в котором поблагодарил «за терпение» главу МВД Вахтанга Гомелаури и всех сотрудников полиции. "Несмотря на тяжелейшее системное насилие, к которому вчера прибегали агрессивные группировки и их иностранные инструкторы, полиция действовала по стандартам выше американских и европейских и успешно защитила государство от очередной попытки посягнуть на конституционный порядок", - цитирует Кобахидзе "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Активисты и оппозиционеры заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.