Полиция насчитала 50 задержанных на ночной акции протеста в Тбилиси

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Полицейские в Тбилиси задержали 50 человек на акции протеста сторонников евроинтеграции.

Как писал "Кавказский узел", по данным правозащитников, 30 ноября силовики задержали на акциях протеста в Грузии 115 человек, еще восемь человек были задержаны в Аджарии. Минувшей ночью полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси, некоторым потребовалась медпомощь.

30 ноября участники протестов против приостановки вступления Грузии в Евросоюз перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси и возвели баррикады. Ближе к полуночи силовики применили водомет для разгона протестующих.

По данным МВД, минувшей ночью на протестной акции в Тбилиси были задержаны 50 человек, сообщает сегодня "Новости – Грузия".

Часть задержанных уже освобождена, некоторые находятся в изоляторах временного содержания, другие были госпитализированы. В основном задержанные обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. В Тбилиси изоляторы переполнены, и некоторых арестованных перевели в другие города, информирует телеграм-канал Tbilisi life.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Активисты и оппозиционеры заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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