Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента Грузии

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Полиция применали слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси, некоторым потребовалась медицинская помощь. Врачи сообщили о мобилизации в больницах.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста против приостановки вступления Грузии в Евросоюз 30 ноября перекрыли проезжую часть проспекта Руставели в центре Тбилиси и возвели баррикады. К зданию парламента стянуты силовики и спецтехника. Ближе к полуночи силовики применили водомет для разгона сторонников евроинтеграции, полиция заявила о насильственном характере акции протеста. На акциях задержаны до 130 человек.

Активисты и оппозиционеры заявили, что силовики в Тбилиси безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. Сегодня утром силовики вновь разогнали протестующих. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

Полиция использует против протестующих слезоточивый газ, после чего некоторым протестующим потребовалась медицинская помощь, они жалуются на проблемы с дыханием, некоторые упали в обморок, пишет сегодня "Пирвели".

Некоторые протестующие укрылись на территории церкви Кашвети, туда приехала бригада скорой помощи. Кроме того, сообщается, что на территорию церкви также залетела газовая "граната". На одном из отрезков проспекта Руставели образовалась давка. Участники акции были оттеснены от здания парламента и отошли дальше по проспекту и на прилегающие улицы.

Радио Tbilisi FM93.5 сообщило о мобилизации врачей в клиниках Тбилиси. При этом радио ссылается на доктору Гию Чалаташвили, который сообщил, что есть информация о планируемых масштабных рейдах. "Они объявили мобилизацию в больницах! Я не могу вам ничего сообщить, но чувствую себя обязанным предупредить", - приводит его слова телеграм-канал радиостанции.

"Свободный театр" сообщил, что двери для тех, кому нужно укрытие, открыты.

По данным МВД Грузии, протестующие выбили стекла в окнах кабинетов парламента и забросили в них подожженные предметы. Произошел пожар, который удалось потушить. Из-за использования фейерверков один полицейский получил ожоги. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

На одном из видео, опубликованном телеграм-каналом "Новости-Грузия", видно, что протестующие используют фейерверкомет.

Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани заявила, что использование протестующим пиротехники является доказательством готовящегося госпереворота. "Это то, к чему они готовятся ежедневно - поджоги парламента, беспорядки, государственный переворот", - цитируют ее публикацию в соцсетях "Новости-Грузия".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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