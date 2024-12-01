Адвокаты сообщили о более чем 120 задержанных на акциях протеста в Грузии

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30 ноября силовики задержали на акциях протеста в Грузии 115 человек, еще восемь человек задержаны в Батуми. По данным адвокатов, многие активисты травмированы, у них отобрали личное имущество.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста против приостановки вступления Грузии в Евросоюз 30 ноября перекрыли проезжую часть проспекта Руставели в центре Тбилиси и возвели баррикады. К зданию парламента стянуты силовики и спецтехника. Ближе к полуночи силовики применили водомет для разгона сторонников евроинтеграции, полиция заявила о насильственном характере акции протеста.

Активисты и оппозиционеры заявили, что силовики в Тбилиси безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. Сегодня утром силовики вновь разогнали протестующих. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

Сеть неправительственных организаций правовой помощи обнародовала информацию о задержанных на акции 30 ноября. По их данным, задержаны до 115 человек, восемь человек задержаны в Батуми. Задержанные размещены в изоляторах временного содержания в Тбилиси, Марнеули, Сагареджо, Гурджаани, Сигнахи, Мцхета, Душети, а также Батуми и Озургети, пишет "Мтавари архи".

Отмечается, что многие задержанные травмированы, причем в некоторых случаях они были госпитализированы только по настоянию адвокатов. Также задержанные жалуются, что у них пропали личные вещи, которые силовики намеренно выбросили при обыске.

Было выявлено в ряде случаев, что задержанных оформляли в больнице так, как если бы они обратились туда самостоятельно.

В связи с этим адвокаты выступили с обращениями в Специальную следственную службу.

Также отмечается, что в настоящее время в Тбилисском городском суде проходят судебные процессы над задержанными на акции 29 ноября. В общей сложности юристы сети НПО оказали юридическую помощь только 28-30 лицам, задержанным 29 ноября.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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