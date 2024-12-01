Спецназ начал разгон акции протеста у парламента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики применили водомет для разгона сторонников евроинтеграции, собравшихся у парламента Грузии. Полиция заявила о насильственном характере акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста против приостановки вступления Грузии в Евросоюз перекрыли проезжую часть проспекта Руставели в центре Тбилиси и возвели баррикады. К зданию парламента стянуты силовики и спецтехника.

Активисты и оппозиционеры заявили, что силовики в Тбилиси безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. Сегодня утром силовики вновь разогнали протестующих. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

Протест участников митинга возле парламента "полностью принял совершенно насильственный характер" заявило МВД Грузии.

"Участники митинга бросили пиротехнику в сторону здания законодательного органа. Кроме того, используя камни и различные предметы, они повредили окна рабочих помещений, расположенных на парадном и боковых фасадах парламента. Также в законодательный корпус были брошены зажигательные предметы, в результате чего в нескольких помещениях здания парламента возник пожар, который к настоящему времени потушен. Также участники митинга периодически пытаются повредить входные ворота парламента и ворваться во двор, воздвигли искусственные заграждения на шоссе, используя различные предметы и повредив материальное имущество, принадлежащее муниципалитету.

Кроме того, в результате применения брошенной участниками акции пиротехники во время нынешней акции ожоги получил один сотрудник МВД", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на странице в Facebook*.

После того как было распространено это заявление, у здания парламента начал работать водомет, также силовики используют против протестующих перцовый спрей, сообщило агентство "Новости Грузия".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.