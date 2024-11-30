Более 100 демонстрантов задержано в Тбилиси за два дня

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Во время акции протеста в Тбилиси за 29 ноября и за минувшую ночь силовиками задержана 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня утром силовики разогнали акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, активисты пожаловались на применение полицией чрезмерной силы. Ранее правозащитники заявили о более 60 задержанных в Тбилиси.

За пятницу 29 ноября и за минувшую ночь на акции протеста в Тбилиси всего задержано 107 человек, сообщило МВД Грузии.

"С целью восстановления порядка сотрудники МВД использовали установленные законом спецсредства", – привел сегодня на своем сайте телеканал "Пирвели" сообщение ведомства.

МВД Грузии также заявило, что протестующие оказывали сопротивление полиции. Демонстранты на проспекте Руставели бросали в силовиков различные камни, стеклянные бутылки, железные предметы, а также запускали в них пиротехнику. В результате пострадали 10 сотрудников МВД. В медучреждении с ожогами остается один полицейский, сказано в сообщении.

Напомним, сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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