Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Руставели в Тбилиси

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Во время разгона акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси сотрудники полиции избивали демонстрантов и преследовали, забежав за ними в метро, разгон длился около семи часов.

Как информировал "Кавказский узел", ранее грузинские активисты и оппозиционеры заявили, что силовики в Тбилиси безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу, а также высказывают в их адрес угрозы и оскорбления.

Сегодня рано утром силовики завершили жесткий разогон протестующих на проспекте Рустави в Тбилиси. К демонстрантам была применена физическая сила и спецсредства, передал телеграм-канал Tbilisi life.

К публикации прикреплен ролик, на кадрах которого показана улица, по которой бегут силовики и участники акции протеста. В описании сказано, что активная фаза разгона демонстрантов была около 07.00 по местному времени [06.00 мск].

На другом видео показано, как силовик поднял с земли человека в гражданской одежде. Затем, держа того за одежду, он нанес ему два удара в лицо, когда человек стал падать, силовик нанес ему еще один удар ногой.

На другом видео показано скопление силовиков на улице и лежащая на тротуаре без сознания женщина. Она пришла в себя и стала пытаться встать на ноги. В этот момент мимо нее проходил силовик и пнул ее в лицо ногой. В это же время мимо женщины проходил еще один силовик, он нанес ей сильный удар ногой в лицо, от которого женщина упала и ударилась головой об асфальт.

К женщине, которая снова потеряла сознание, подошел еще один силовик и также попытался нанести ей удар, однако этого сделать ему не позволила другая женщина.

"Полицейские жестоко избивали собравшихся и преследовали их до станции метро "Руставели", а после вошли за ними в метро. Некоторым пострадавшим понадобилась медицинская помощь", – отметил телеграм-канал в другой публикации.

Силовики разгоняли демонстрантов на проспекте Руставели около семи часов и завершили разгон рано утром. Сейчас на месте разгона работают коммунальщики, сообщило ИА "Новости Грузия".

Напомним, сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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