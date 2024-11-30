Активисты обвинили МВД Грузии в применении чрезмерной силы к протестующим

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Грузинские активисты и оппозиционеры заявили, что силовики в Тбилиси безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу, а также высказывают в их адрес угрозы и оскорбления.

Как информировал "Кавказский узел", 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов в Тбилиси. На акции протеста 29-30 ноября силовики задержали более 60 человек, следует из данных "Ассоциации молодых юристов Грузии". В ходе протестов в том числе травмы получили журналистка телекомпании "Пирвели" Мариам Гаприндашвили и активист Саба Брачвели.

Неправительственная организация (НПО) "Ассоциация молодых юристов" распространила заявление, в котором обвинила грузинскую полицию в необоснованном применении чрезмерной силы по отношению к протестующим.

"Полиция совершает насилие над протестующими, преследует их, безосновательно задерживает и физически расправляется, безосновательно и нарушением правил использует против них специальные средства", – сказано в заявлении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

МВД пытается подавить законные протесты в Тбилиси и в Батуми. Против протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси, силовики использовали водометы и газ.

Активисты отметили, что 23.03 по местному времени [00.03 мск 30 ноября] у бокового входа в парламент на улице Читадзе силовики без предупреждения применили водометы, также водомет использовали у другого бокового входа в парламент на улице Чичинадзе. Протестующие и журналисты подозревают, что в воде, которая была использована для водомета, содержались химические вещества.

Кроме того, по данным НПО, силовики без предупреждения стреляли резиновыми пулями, в том числе выстрелили в лицо сотруднику Гражданского общественного фонда Сабе.

В 23.44 часа [00.44 мск 30 ноября] спецназ начал на улицах Чичинадзе и Читадзе преследование протестующих и их задержания с применением насилия. "Сотрудники МВД угрожают демонстрантам и журналистам и оскорбляют их. Очевидно, что принятые меры МВД в отношении протестующих носят цель расправы и подавления с применением механизмов репрессий", – сказано в заявлении НПО.

На необоснованное применение полицией чрезмерной силы по отношению к демонстрантам также указал лидер партии "За Грузию Георгий Гахария. "Режим использовал нелегитимную и непропорциональную силу для собственного выживания. Режим применяет насилие в отношении мирных демонстрантов. Очередное преступление против собственного народа. Это молодые люди, которые хотят жить только в свободной, европейской Грузии", – сказал в эфире телеканала "Мтавари архи" Гахария, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Тбилиси силовики избили журналиста телеканала "Формула" Георгия Квижинадзе, передал телеканал "Мтавари архи", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Журналист RealPolitika Ака Заркуа на своей странице в Facebook* пожаловался, что его избили около 10 спецназовцев. Заркуа рассказал, что во время нападения вел прямую трансляцию.

Солидарность пострадавшему журналисту выразил один из лидеров партии "Лело" Саба Буадзе. Он заявил корреспонденту "Кавказского узла", что оппозиция намерена протестовать до тех пор, пока не будут назначены новые выборы в парламент Грузии.

Напомним, сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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