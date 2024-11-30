RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:43, 30 ноября 2024

Активисты обвинили МВД Грузии в применении чрезмерной силы к протестующим

Протестующие в Тбилиси. Кадр из видео https://t.me/NGnewsgeorgia/20274

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские активисты и оппозиционеры заявили, что силовики в Тбилиси безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу, а также высказывают в их адрес угрозы и оскорбления.

Как информировал "Кавказский узел", 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов в Тбилиси. На акции протеста 29-30 ноября силовики задержали более 60 человек, следует из данных "Ассоциации молодых юристов Грузии". В ходе протестов в том числе травмы получили журналистка телекомпании "Пирвели" Мариам Гаприндашвили и активист Саба Брачвели.

Неправительственная организация (НПО) "Ассоциация молодых юристов" распространила заявление, в котором обвинила грузинскую полицию в необоснованном применении чрезмерной силы по отношению к протестующим.

"Полиция совершает насилие над протестующими, преследует их, безосновательно задерживает и физически расправляется, безосновательно и нарушением правил использует против них специальные средства", – сказано в заявлении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

МВД пытается подавить законные протесты в Тбилиси и в Батуми. Против протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси, силовики использовали водометы и газ.

Активисты отметили, что 23.03 по местному времени [00.03 мск 30 ноября] у бокового входа в парламент на улице Читадзе силовики без предупреждения применили водометы, также водомет использовали у другого бокового входа в парламент на улице Чичинадзе. Протестующие и журналисты подозревают, что в воде, которая была использована для водомета, содержались химические вещества.

Кроме того, по данным НПО, силовики без предупреждения стреляли резиновыми пулями, в том числе выстрелили в лицо сотруднику Гражданского общественного фонда Сабе.

В 23.44 часа [00.44 мск 30 ноября] спецназ начал на улицах Чичинадзе и Читадзе преследование протестующих и их задержания с применением насилия. "Сотрудники МВД угрожают демонстрантам и журналистам и оскорбляют их. Очевидно, что принятые меры МВД в отношении протестующих носят цель расправы и подавления с применением механизмов репрессий", – сказано в заявлении НПО.

На необоснованное применение полицией чрезмерной силы по отношению к демонстрантам также указал лидер партии "За Грузию Георгий Гахария. "Режим использовал нелегитимную и непропорциональную силу для собственного выживания. Режим применяет насилие в отношении мирных демонстрантов. Очередное преступление против собственного народа. Это молодые люди, которые хотят жить только в свободной, европейской Грузии", – сказал в эфире телеканала "Мтавари архи" Гахария, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Тбилиси силовики избили журналиста телеканала "Формула" Георгия Квижинадзе, передал телеканал "Мтавари архи", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Журналист RealPolitika Ака Заркуа на своей странице в Facebook* пожаловался, что его избили около 10 спецназовцев. Заркуа рассказал, что во время нападения вел прямую трансляцию.

Солидарность пострадавшему журналисту выразил один из лидеров партии "Лело" Саба Буадзе. Он заявил корреспонденту "Кавказского узла", что оппозиция намерена протестовать до тех пор, пока не будут назначены новые выборы в парламент Грузии.

Напомним, сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа, Инна Кукуджанова

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:12, 30 ноября 2024
Правозащитники заявили о более 60 задержанных в Тбилиси
00:42, 30 ноября 2024
Врачи рассказали о состоянии здоровья журналистки Гаприндашвили
23:57, 29 ноября 2024
Офицер из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
22:13, 29 ноября 2024
Силовики применили водометы против демонстрантов в Тбилиси
18:07, 29 ноября 2024
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии убит на Украине
15:09, 29 ноября 2024
Объявлена эвакуация жителей хутора на Кубани из-за неразорвавшегося БПЛА
Все события дня
Новости
30 ноября 2024, 04:53
Смягчены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
30 ноября 2024, 02:12
Правозащитники заявили о более 60 задержанных в Тбилиси
30 ноября 2024, 00:42
Врачи рассказали о состоянии здоровья журналистки Гаприндашвили
Задержания в Батуми. Стоп-кадр видео в Tbilisi Life от 29.11.24, https://t.me/Tbilisi_life/32195
29 ноября 2024, 23:47
Жители регионов Грузии протестуют против отказа от евроинтеграции
Обстановка у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) Publika от 29.11.24, https://www.facebook.com/photo?fbid=1311134673619413&set=pcb.1311134710286076
29 ноября 2024, 23:06
У парламента Грузии начались задержания
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:38, 29 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
47
"Друзья" провоцируют майдан в Тбилиси? Власти Грузии в курсе, иллюзий больше нет
Фото
14:07, 28 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
10
Парламент Грузии утвердил правительство. Процедура избрания президента
Фото
17:21, 27 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Стоит грузинской оппозиции надеяться на "агента" Трампа? А на кого ещё? Осанна "железным яйцам"
Все блоги
Справочник
Здание парламента Грузии, где 14 декабря 2024 года пройдет голосование по выборам президента. Фото https://www.newsgeorgia.ge Главное о выборах президента Грузии-2024

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Блогеры
Фото
08:38, 29 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
47
"Друзья" провоцируют майдан в Тбилиси? Власти Грузии в курсе, иллюзий больше нет
Фото
17:56, 28 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Резолюция Европарламента – жалкая бумажка, имеющая цену соломы: Кобахидзе
Фото
16:59, 28 ноября 2024
Ветер с Апшерона
7
В заботе о грузинских азербайджанцах...
Фото
14:07, 28 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
10
Парламент Грузии утвердил правительство. Процедура избрания президента
Фото
17:21, 27 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Стоит грузинской оппозиции надеяться на "агента" Трампа? А на кого ещё? Осанна "железным яйцам"
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Акция протеста. Тбилиси, ноябрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
29 ноября 2024, 18:42
Сторонники евроинтеграции перекрыли движение у парламента Грузии

Участники акции протеста. Ноябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
29 ноября 2024, 15:46
Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов в Тбилиси

Захар Зарипов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=7Fv4XMLmE5E
29 ноября 2024, 13:21
Захар Зарипов вышел на свободу

Рамазан Рабаданов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=nGX2bE61O8Q&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fsneg5.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ
29 ноября 2024, 11:48
Близкие Рабаданова нашли способ помочь ему в СИЗО

Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Показать больше