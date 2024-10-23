Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

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Пять оппозиционных партий и альянсов, если верить итогам опросов общественного мнения, имеют перспективу преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент Грузии. “Кавказский узел” собрал основные тезисы программ этих политических сил и мнения их представителей о путях решения конфликтов Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

Результаты предвыборных опросов избирателей

За время предвыборной кампании 2024 года в Грузии проводились несколько опросов избирателей. В июле исследование по заказу телеканала Formula провела компания Edison Research. Согласно его итогам, 32,4 % опрошенных проголосовали бы за «Грузинскую мечту», если бы парламентские выборы проходили в тот момент. На втором месте оказалось «Единство - Национальное движение» с 17, 3 % .

В августе исследовательская компания GORBI по заказу проправительственного телеканала Imedi провела опрос общественного мнения, по результатам которого 59,3 % проголосовали бы за партию «Грузинская мечта», 13,1 % — за ЕНД, 5,8 % — за коалицию «Лело», Ана Долидзе и «Площадь Свободы»; 5,5 % получала "Коалиция за сильную Грузию"; 4,8 % — «Гахария для Грузии»

23 октября телеканал Mtavari Arkhi опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного британской компанией Savanta по заказу «Фонда свободы медиа». По результатам этого опроса «Грузинская мечта» набирает 35 %, а основные оппозиционные партии – 52 %. В таком случае у «Грузинской мечты» будет 61 место в парламенте, а у оппозиции — 89 .

«Единство — Национальное движение»

В коалицию входят партии «Стратегия Агмашенебели» и «Европейская Грузия», а также отдельные политики, представлявшие в предыдущие годы разные партии. В программе коалиции названы пять основных приоритетов: вступление Грузии в ЕС, увеличение доходов, защита пенсионеров, крепкая семья и прекращение ценовой «мафии».

На массовом митинге 20 октября 2024 года председатель коалиции "Единство – национальное движение" глава партии Тинатин Бокучава заявила, что время Бидзины Иванишвили вышло. "В кратчайшие сроки после прихода к власти мы откроем переговоры о вступлении в Евросоюз. Грузия получит доступ к 14 миллиардам евро. Наша программа выстроена на условиях свободного, конкурентоспособного рынка, где власти играют содействующую роль, а не препятствующую, как сейчас в условиях власти Иванишвили .

Председатель тбилисской организации "Единство - национальное движение" Софо Джапаридзе заявила, что до 1 декабря 2024 года пенсионные кредиты будут отменены, пенсии повысятся до 1000 лари, а пенсии инвалидов и ветеранов войны будут постепенно повышаться. "Фактически им каждый день приходится выбирать между едой и лекарствами, и самая большая проблема, с которой они сталкиваются, — это пенсионные кредиты", — приводятся ее слова на сайте телекомпании "Пирвели".

Конфликт с Абхазией и Южной Осетией, по словам Гиорги Вашадзе, решит европейский паспорт — “ключ к территориальной целостности”. “Мы должны развить страну до такого уровня, чтобы у жителей оккупированных территорий было желание к такому обществу присоединиться. К Грузии – независимому государству в составе Евросоюза”, – заявил он.

«Коалиция за перемены»

В эту коалицию входят три оппозиционные партии: «Дроа», «Ахали» и «Гирчи — больше свободы» – Ника Гварамия.

Коалиционная программа называется «План 4-4-4»: через четыре дня после формирования коалиционного правительства (в случае победы) они планируют представить наиболее важные инициативы по переменам в четырех сферах. Восстановление евроинтеграционных процессов, инициирование процессов демократизации (например, отмена закона «об иноагентах»), снижение налогов и существенное увеличение бюджета образования, реформирование всех ступеней образования и создание «Копилки знаний» — это ежегодное финансирование в размере 5 000 лари [около $1 840] на каждого ребенка, ученика, студента исключительно на образовательные цели .

Основной путь в урегулировании отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией представитель коалиции Ника Гварамия видит в экономической интеграции, а не в войне. “Грузия не будет воевать, в Грузии не будет войны. По многим причинам, но прежде всего потому, что война не является ключом к восстановлению территориальной целостности”, - заявил он. По мнению Гварамии, “Евросоюз, экономические интересы, совместные интересы безопасности — все это приведет к процессу интеграции” .

«Гахария для Грузии»

Партия, созданная Гиорги Гахарией. Среди членов партии – бывшие высокопоставленные чиновники и депутаты парламента, в том числе от “Грузинской мечты”. Слоган партии: «К Европе с настоящим миром, настоящим достоинством, настоящим процветанием». Предвыборный манифест партии «Манифест достойной жизни» содержит обещания сделать страну «государством всеобщего благосостояния» . Для этого партия предлагает построить систему социального страхования, обеспечивающую здравоохранение, пенсию и компенсации по безработице, повысить минимальную зарплату, осуществить инфраструктурные проекты, например, построить 15 станций в метро в Тбилиси и наземное метро между Тбилиси и Рустави), провести реформы в различных сферах .

По мнению члена партии Теоны Акубарди, для нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией необходима прежде всего либерализация режима передвижения через линию разграничения. “Мы считаем, что движение транспортных средств с абхазскими/осетинскими номерами должно быть возможным на всей территории Грузии” – заявила она. По ее словам, “главные вопросы сегодня – это выработка стратегии и достижение согласия по ней в политической сфере, с гражданским обществом. Включение наших западных партнеров в этот процесс” .

«Коалиция за сильную Грузию»

В нее входят партии «Лело за Грузию», «За народ» Аны Долидзе, «Граждане» Алеко Элисашвили и «Площадь Свободы» Левана Цуцкиридзе – Алеко Элисашвили. К коалиции присоединился и четвертый президент Грузии Гиорги Маргвелашвили, но его имени нет в партийном списке.

Предвыборная программа коалиции, названная “Путь Илии”, состоит из девяти пунктов, среди которых вступление в ЕС, рост доходов и рабочих мест и защита пенсионеров. Партия обещает создание 200 тысяч рабочих мест и пенсии в размере 1 000 лари (около $368) за счет реализации проектов, таких как Анаклия и ему подобных.

Основные пункты программы коалиции касаются уменьшения российского влияния в Грузии – введения виз, запрета продажи земель россиянам, запрета на участие россиян в государственных тендерах. Также коалиция собирается запретить прямые авиарейсы из Грузии в Россию, российские телеканалы и российские фонды. Кроме того, планируется ввести «оккупационный сбор» для российского бизнеса .

Для решения конфликтов на территориях Абхазии и Южной Осетии представитель коалиции Алеко Элисашвили не видит военного пути. По его словам, все вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. “Другого мнения тут нет, и это не тот вопрос, по которому может идти какая-то торговля. Это люди, которых изгнали из собственного дома. Но также надо признать и восстановить и другую справедливость. Мы тоже изгнали много людей из осетинских деревень”. Путем решения конфликта Элисашвили также видит интеграцию страны в Евросоюз. “От нашей дороги в Евросоюз зависит возвращение наших земель и возвращение к нам людей, которые там живут. Вся эта проблема зависит от нашей интеграции в Евросоюз”, – заявил он .

«Гирчи»

Партия - не явный фаворит, но опросы показывают, что она может стать пятой оппозиционной партией, которая преодолеет барьер . Партия настаивает на европейской интеграции страны. В предвыборной программе, помимо повышения уровня жизни и ликвидации безработицы, партия обещает гражданам Грузии введение безусловного базового дохода в размере 500 лари.

Партия также видит восстановление территориальной целостности Грузии только мирным путем. “ Мы не хотим, чтобы силой вернулись эти территории. Мы не хотим, чтобы пролилась кровь, чем сопровождается возвращение силой”, заявил Яго Хвичия, лидер партии “Гирчи”. Партия сформулировала долгосрочное предложение жителям Абхазии и Южной Осетии по признанию их независимости. Согласно предложению, все вынужденные переселенцы в той или иной форме вернулись бы в свои дома и жили там все вместе в течение времени, “допустим, 40 лет”. “Будут созданы сильные органы местного самоуправления. В частности, чтобы местные люди выбрали себе шерифа, и суд, и прокурора. Сами будут решать, что им строить на своей территории”, – пояснил Хвичия. По его мнению, “за это время сложатся добрососедские отношения, разовьются деловые связи. Будут созданы такие отношения, что признание не будет проблемой для Грузии”, что в конечном итоге станет решением конфликта мирным путем. Но для воплощения такого плана сама Грузия должна стать “стать серьезной страной”. “Если предложить кому-то те порядки, которые сейчас есть в Грузии, это будет несерьезно. Никто на это не согласится, да и не должен согласиться, – заявил Хвичия .

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