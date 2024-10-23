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23:18, 23 октября 2024

Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять оппозиционных партий и альянсов, если верить итогам опросов общественного мнения, имеют перспективу преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент Грузии. “Кавказский узел” собрал основные тезисы программ этих политических сил и мнения их представителей о путях решения конфликтов Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

Результаты предвыборных опросов избирателей

За время предвыборной кампании 2024 года в Грузии проводились несколько опросов избирателей. В июле исследование по заказу телеканала Formula провела компания Edison Research. Согласно его итогам, 32,4 % опрошенных проголосовали бы за «Грузинскую мечту», если бы парламентские выборы проходили в тот момент. На втором месте оказалось «Единство - Национальное движение» с 17, 3 % 1.

В августе исследовательская компания GORBI по заказу проправительственного телеканала Imedi провела опрос общественного мнения, по результатам которого 59,3 % проголосовали бы за партию «Грузинская мечта», 13,1 % — за ЕНД, 5,8 % — за коалицию «Лело», Ана Долидзе и «Площадь Свободы»; 5,5 % получала "Коалиция за сильную Грузию"; 4,8 % — «Гахария для Грузии» 2

23 октября телеканал Mtavari Arkhi опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного британской компанией Savanta по заказу «Фонда свободы медиа». По результатам этого опроса «Грузинская мечта» набирает 35 %, а основные оппозиционные партии – 52 %. В таком случае у «Грузинской мечты» будет 61 место в парламенте, а у оппозиции — 89 3.

«Единство — Национальное движение»

В коалицию входят партии «Стратегия Агмашенебели» и «Европейская Грузия», а также отдельные политики, представлявшие в предыдущие годы разные партии. В программе коалиции названы пять основных приоритетов: вступление Грузии в ЕС, увеличение доходов, защита пенсионеров, крепкая семья и прекращение ценовой «мафии».

На массовом митинге 20 октября 2024 года председатель коалиции "Единство – национальное движение" глава партии Тинатин Бокучава заявила, что время Бидзины Иванишвили вышло. "В кратчайшие сроки после прихода к власти мы откроем переговоры о вступлении в Евросоюз. Грузия получит доступ к 14 миллиардам евро. Наша программа выстроена на условиях свободного, конкурентоспособного рынка, где власти играют содействующую роль, а не препятствующую, как сейчас в условиях власти Иванишвили 4.

Председатель тбилисской организации "Единство - национальное движение" Софо Джапаридзе заявила, что до 1 декабря 2024 года пенсионные кредиты будут отменены, пенсии повысятся до 1000 лари, а пенсии инвалидов и ветеранов войны будут постепенно повышаться. "Фактически им каждый день приходится выбирать между едой и лекарствами, и самая большая проблема, с которой они сталкиваются, — это пенсионные кредиты", — приводятся ее слова на сайте телекомпании "Пирвели".

Конфликт с Абхазией и Южной Осетией, по словам Гиорги Вашадзе, решит европейский паспорт — “ключ к территориальной целостности”. “Мы должны развить страну до такого уровня, чтобы у жителей оккупированных территорий было желание к такому обществу присоединиться. К Грузии – независимому государству в составе Евросоюза”, – заявил он 5.

«Коалиция за перемены»

В эту коалицию входят три оппозиционные партии: «Дроа», «Ахали» и «Гирчи — больше свободы» – Ника Гварамия. 

Коалиционная программа называется «План 4-4-4»: через четыре дня после формирования коалиционного правительства (в случае победы) они планируют представить наиболее важные инициативы по переменам в четырех сферах. Восстановление евроинтеграционных процессов, инициирование процессов демократизации (например, отмена закона «об иноагентах»), снижение налогов и существенное увеличение бюджета образования, реформирование всех ступеней образования и создание «Копилки знаний» — это ежегодное финансирование в размере 5 000 лари [около $1 840] на каждого ребенка, ученика, студента исключительно на образовательные цели 6.

Основной путь в урегулировании отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией представитель коалиции Ника Гварамия видит в экономической интеграции, а не в войне.  “Грузия не будет воевать, в Грузии не будет войны. По многим причинам, но прежде всего потому, что война не является ключом к восстановлению территориальной целостности”, - заявил он. По мнению Гварамии, “Евросоюз, экономические интересы, совместные интересы безопасности — все это приведет к процессу интеграции” 7.

«Гахария для Грузии»

Партия, созданная Гиорги Гахарией. Среди членов партии – бывшие высокопоставленные чиновники и депутаты парламента, в том числе от “Грузинской мечты”.  Слоган партии: «К Европе с настоящим миром, настоящим достоинством, настоящим процветанием». Предвыборный манифест партии «Манифест достойной жизни» содержит обещания сделать страну «государством всеобщего благосостояния» 8. Для этого партия предлагает построить систему социального страхования, обеспечивающую здравоохранение, пенсию и компенсации по безработице, повысить минимальную зарплату, осуществить инфраструктурные проекты, например, построить 15 станций в метро в Тбилиси и наземное метро между Тбилиси и Рустави), провести реформы в различных сферах 9.

По мнению члена партии Теоны Акубарди, для нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией необходима прежде всего либерализация режима передвижения через линию разграничения. “Мы считаем, что движение транспортных средств с абхазскими/осетинскими номерами должно быть возможным на всей территории Грузии” – заявила она. По ее словам, “главные вопросы сегодня – это выработка стратегии и достижение согласия по ней в политической сфере, с гражданским обществом. Включение наших западных партнеров в этот процесс” 10.

«Коалиция за сильную Грузию»

В нее входят партии «Лело за Грузию», «За народ» Аны Долидзе, «Граждане» Алеко Элисашвили и «Площадь Свободы» Левана Цуцкиридзе – Алеко Элисашвили. К коалиции присоединился и четвертый президент Грузии Гиорги Маргвелашвили, но его имени нет в партийном списке. 

Предвыборная программа коалиции, названная “Путь Илии”, состоит из девяти пунктов, среди которых вступление в ЕС, рост доходов и рабочих мест и защита пенсионеров. Партия обещает создание 200 тысяч рабочих мест и пенсии в размере 1 000 лари (около $368) за счет реализации  проектов, таких как Анаклия и ему подобных.

Основные пункты программы коалиции касаются уменьшения российского влияния в Грузии – введения виз, запрета продажи земель россиянам, запрета на участие россиян в государственных тендерах. Также коалиция собирается запретить прямые авиарейсы из Грузии в Россию, российские телеканалы и российские фонды. Кроме того, планируется ввести «оккупационный сбор» для российского бизнеса 11.

Для решения конфликтов на территориях Абхазии и Южной Осетии представитель коалиции Алеко Элисашвили не видит военного пути. По его словам, все вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. “Другого мнения тут нет, и это не тот вопрос, по которому может идти какая-то торговля. Это люди, которых изгнали из собственного дома. Но также надо признать и восстановить и другую справедливость. Мы тоже изгнали много людей из осетинских деревень”. Путем решения конфликта Элисашвили также видит интеграцию страны в Евросоюз. “От нашей дороги в Евросоюз зависит возвращение наших земель и возвращение к нам людей, которые там живут. Вся эта проблема зависит от нашей интеграции в Евросоюз”, – заявил он 12.

 «Гирчи»

Партия - не явный фаворит, но опросы показывают, что она может стать пятой оппозиционной партией, которая преодолеет барьер 13 14. Партия настаивает на европейской интеграции страны. В предвыборной программе, помимо повышения уровня жизни и ликвидации безработицы, партия обещает гражданам Грузии введение безусловного базового дохода в размере 500 лари.

Партия также видит восстановление территориальной целостности Грузии только мирным путем. “ Мы не хотим, чтобы силой вернулись эти территории. Мы не хотим, чтобы пролилась кровь, чем сопровождается возвращение силой”, заявил  Яго Хвичия, лидер партии “Гирчи”. Партия сформулировала долгосрочное предложение жителям Абхазии и Южной Осетии по признанию их независимости. Согласно предложению, все вынужденные переселенцы в той или иной форме вернулись бы в свои дома и жили там все вместе в течение времени, “допустим, 40 лет”. “Будут созданы сильные органы местного самоуправления. В частности, чтобы местные люди выбрали себе шерифа, и суд, и прокурора. Сами будут решать, что им строить на своей территории”, – пояснил Хвичия. По его мнению, “за это время сложатся добрососедские отношения, разовьются деловые связи. Будут созданы такие отношения, что признание не будет проблемой для Грузии”, что в конечном итоге станет решением конфликта мирным путем. Но для воплощения такого плана сама Грузия должна стать “стать серьезной страной”.  “Если предложить кому-то те порядки, которые сейчас есть в Грузии, это будет несерьезно. Никто на это не согласится, да и не должен согласиться, – заявил Хвичия 15.

Примечания

  1. https://youtu.be/fucMgQHOWvg?si=GmgzEGeQoRBmLeaP
  2. https://imedinews.ge/ge/archevnebi-2024/349144/gorbi-saparlamento-archevnebi-am-kviras-rom-tardebodes-respondentta-593-khmas-qartul-otsnebas-mistsemda-meore-adgilze-ki-131it-natsmodzraoba-da-strategia-agmashenebeli-gavidodnen
  3. https://mtavari.tv/news/167799-sakartvelo-igebs-chemi-khma-evrokavshirs-26
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