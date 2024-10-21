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20:45, 21 октября 2024

Оппозиция озвучила программные тезисы на фоне критики со стороны Кобахидзе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Национальное движение "Единство" назвало своими главными целями целями европейский путь, снижение цен и повышение пенсий. Оппозиция пытается создать видимость поддержки обществом ее идей, но шансов выиграть выборы у нее нет, заявил премьер-министр Грузии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 20 октября Марджанишвили и на пересечении улиц Амаглеба и Асатиани, чтобы оттуда дойти до площади Свободы, где состоялось итоговое мероприятие в поддержку вступления Грузии в Евросоюз. По данным грузинских и европейских источников, на марше собрались десятки тысяч человек, он стал одним из самых массовых акций в стране за последнее время. Акцию под названием "Грузия выбирает Евросоюз" организовали агенты и предатели, которые хотят открыть в стране второй фронт, а президент Саломе Зурабишвили занимается задачами, продиктованными извне, заявил Каха Каладзе. Участников акции свезли со всей Грузии, считает Мамука Мдинарадзе.

Время Бидзины Иванишвили вышло, грузинский народ не уступит свое европейское будущее и через пять дней это подтвердит вся Грузия, заявила сегодня председатель "Единство – национальное движение" Тинатин Бокучава. "В кратчайшие сроки после прихода к власти мы откроем переговоры о вступлении в Евросоюз. Грузия получит доступ к 14 миллиардам евро. Наша программа выстроена на условиях свободного, конкурентоспособного рынка, где власти играют содействующую роль, а не препятствующую, как сейчас в условиях властей Иванишвили, привело сегодня ее слова агентство "Грузия Online".

Еще одним обещанием является завершение "мафии цен"в Грузии. "Мафия цен"создана искусственно, именно в результате кланового правления Иванишвили, что обусловливает катастрофически возросшие цены на все, говорится в публикации.

Председатель тбилисской организации "Единство - национальное движение" Софо Джапаридзе заявила, что до 1 декабря пенсионные кредиты будут отменены, пенсии повысятся до 1000 лари, а пенсии инвалидов и ветеранов войны будут постепенно повышаться. "Фактически, им каждый день приходится выбирать между едой и лекарствами, и самая большая проблема, с которой они сталкиваются, — это пенсионные кредиты"", - приводятся ее слова на сайте телекомпании "Пирвели".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что оппозиционные партии завершили выборы за неделю до их проведения, , заявил он апеллируя к числу участников митинга оппозиции в Тбилиси 20 октября.

„Вы сами видели, что реально радикальная оппозиция, коллективное „Нацдвижение“ за неделю до выборов завершило их, разделите 100 000 на 6, 7 и получите то число, которое является реальностью. Мы всё увидели. <... >. Все это говорит о том, что все оппозиционные партии, все 4 радикальные оппозиционные партии, полностью дискредитированы в глазах общества. У них нет никакого шанса, не только вместе одержать победу на выборах, но и достигнуть на них достойного результата“, - процитировало его сегодня агентство "Новости Грузия".

Независимый депутат Каха Окриашвили указал, что манипуляции с числом участников числа участников предшествовали победе оппозиции, которой тогда была "Грузинская мечта", в 2012 году.

"Вчера состоялся марш „Грузия выбирает Евросоюз“, непосредственным участником которого был и я. Хочу прокомментировать разные оценки, и, в ряде случаев, бездарные манипуляции в связи с числом людей-участников марша. Если не больше, то, по крайней мере, столько же людей было на марше, сколько господин Иванишвили в том же месте собрал в 2012 году своими липовыми обещаниями! Через несколько дней после этого он одержал победу на выборах с 55% голосов. Видимо, повторяется тот же сценарий, в пользу оппозиции", - привело его слова "Интерпрессньюс".

Для Грузии сегодняшний марш - не единственная многотысячная акция с начала года, но озвучиваемые источниками данные о числе собравшихся на мероприятие "Грузия выбирает Евросоюз" позволяют назвать его одной из самых массовых акций для страны. Так, по оценке организаторов шествия в поддержку арестованных противников закона об иноагентах, которое прошло 24 мая 2024 года, участие в акции приняли "не меньше чем 19 тысяч человек". Ранее активист Мамука Джугели назвал самой массовой акцию протеста, которая состоялась в Тбилиси 11 мая. "Никогда в истории Грузии не было столько людей ни на одном митинге. Море людей впереди меня и море людей позади", - сказал он тогда "Кавказскому узлу".

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

Напомним, что в июле был приостановлен процесс вступления Грузии в Евросоюз, также власти ЕС заморозили 30 миллионов евро, выделенных на поддержку сил обороны Грузии. Приняв закон "О прозрачности иностранного влияния", власти Грузии "сделали шаг назад на пути к евроинтеграции", пояснил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. 8 октября представительство Евросоюза заявило, что Грузия не получит 121 миллион евро, который был предназначен для финансирования правительственных проектов. Вступление в Евросоюз несовместимо с политикой правящей партии "Грузинская мечта", заявила европарламентарий Раса Юкнявичене. Действия правящей партии, которые привели к приостановке контактов с Евросоюзом, противоречат Конституции и устремлениям жителей Грузии, заявили представители оппозиции. Угроза отмены безвизового режима с ЕС скажется на жизни многих семей, подчеркнул бывший посол Грузии в России.

Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. Кроме того, выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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