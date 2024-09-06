06 сентября 2024, 21:59

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Очередные парламентские выборы в Грузии, назначенные на 26 октября, пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. Кроме того, выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в избирательный кодекс. Об избирательной кампании 2024 года в Грузии рассказывает справка “Кавказского узла”.

Общие сведения

Согласно действующей Конституции, парламентские выборы проходят в Грузии в последнюю субботу октября в год истечения полномочий действующего парламента. Президент назначает выборы за 60 дней до дня голосования.

Парламент Грузии избирается на четыре года и состоит из 150 депутатов. Депутатом может стать гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который прожил в стране не менее десяти лет.

Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Если ни одна из партий на наберет 50 процентов, будет сформировано коалиционное правительство.

С избранием нового состава парламента прекращаются полномочия предыдущего. Также прекращаются полномочия президента страны. Нового президента будут избирать не путем прямых выборов, а Избирательной коллегией из 300 делегатов, в число которых войдут депутаты, представители местных и региональных властей . Дату выборов определит избранный парламент.

Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября 2024 года, указ об этом подписала 27 августа президент страны Саломе Зурабишвили. В этот же день пройдут выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики .

Новшества в выборной системе

Парламентские выборы 26 октября впервые пройдут по пропорциональной системе только по партийным спискам. Для избрания в парламент партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Электронное голосование

Голосование будет электронным. В постановлении Избирательной комиссии от 6 февраля 2023 года указано, что почти 90% зарегистрированных избирателей на парламентских выборах 2024 года проголосуют с использованием электронных технологий . На остальных избирательных участках бюллетени будут оцифрованы, электронные версии избирательных бюллетеней будут размещены в интернет-пространстве по избирательным участкам. В августе 2024 года Избиркомом были организованы тренинги по обучению избирателей процедуре электронного голосования, которую впервые задействуют на парламентских выборах .

Избирательные комиссии

19 марта 2024 года парламент Грузии оставил в силе законопроект, согласно которому в Центризбиркоме упраздняется пост зампредседателя, предусмотренный для представителей оппозиции. Согласно новому закону, меняются процедура и кворум выборов председателя ЦИК и так называемых профессиональных членов .

В частности, в процессе их избрания вводится кворум в 3/5 голосов. Закон предусматривает трехступенчатый процесс избрания председателя и членов ЦИК. Если парламент не сможет избрать ни одного кандидата в результате голосования, вопрос будет передан на рассмотрение президенту. Президент вправе назначать кандидатов на пять лет из числа лиц, включенных в список, в течение недели после получения списка .

По мнению опрошенных "Кавказским узлом" оппозиционных депутатов парламента, поправки в Избирательный кодекс лишили оппозицию контроля над формированием Центризбиркома, что увеличило возможности правящей партии влиять на итоги выборов.

Гендерная квота

В 2020 году для партийных списков была введена гендерная квота в 25%. Это означало, что на парламентских выборах до 2028 года при формировании партийных списков в каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть представлена как минимум одна женщина. При формировании партийных списков на выборах с 2032 года кандидатом в депутаты должна быть представлена одна женщина в каждой тройке партийного списка.

Однако в апреле 2024 года гендерные квоты были отменены Парламентом . Документ об этом был направлен на подпись президенту страны. Саломе Зурабишвили наложила вето на эти поправки в Избирательный кодекс, объяснив решение тем, что законопроект противоречит евроатлантическому курсу страны. В мае 2024 года депутаты парламента Грузии отказались утвердить замечания Зурабишвили и большинством голосов преодолели вето президента.

Зарегистрированные партии

1 сентября 2024 года Центризбирком Грузии объявил о завершении регистрации политических партий на парламентские выборы. Не позднее чем за 30 дней до дня выборов, то есть до 26 сентября 2024 года, каждая из 27 зарегистрированных партий должна представить свой список председателю ЦИК. Число кандидатов в списке не должно быть менее 30 и более 200. Не допускается внесение одного и того же лица в разные партийные списки .

Регистрацию прошли партии: "Да Европе", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Партия единства и развития Грузии", "Новое единство – Гварамия, Мелия", "Единство - национальное движение", "Европейские демократы", "Граждане", "Альянс патриотов Грузии", "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу", "Лейбористская партия Грузии", "Наша объединенная Грузия", "Социал-демократическая партия Грузии", "Третий путь", "За справедливость", "Измени Грузию", "Грузия", "Альянс демократов" , "Свободная Грузия", "Трибуна", "Свободны выбор – новая альтернатива", "Партия зеленых", "Гахария – За Грузию", "Левый альянс", "Единство грузин", "Гирчи", "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Анна Долидзе для народа" .

Оппозиционные альянсы

В декабре 2023 года Ника Мелия, бывший лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), покинул партию. Вслед за ним столичное отделение ЕНД покинули около 300 человек, в том числе три депутата горсовета. Они озвучили планы примкнуть к новой оппозиционной партии Мелии. В марте 2024 года Ника Мелия и гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия учредили оппозиционную партию "Новая". Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" грузинские политологи считают, что новая партия вполне может заручиться поддержкой части электората ЕНД, но ее серьезный успех на выборах под вопросом.

В июле 2024 года в Грузии были созданы два оппозиционных альянса. Один альянс создало "Единое национальное движение" с движением "Стратегия Агмашенебели", в его состав также вошли независимые депутаты парламента – Армаз Ахвледиани, Тамар Кордзая, политолог Гия Джапаридзе и общественный деятель Лаша Бакрадзе. Альянс примет участия в выборах под названием "Единство для спасения Грузии".

Второй альянс образовали партии "Ахали", "Дроа" и "Гирчи – Больше свободы". "Мы объединяемся <...>, потому что хотим отпустить команду Бидзины Иванишвили домой, устранить российское влияние в Грузии и сделать Грузию членом ЕС. Для нас было важно, чтобы, с одной стороны, оппозиционно настроенные избиратели имели возможность сделать выбор, и еще важнее, учитывая контекст, чтобы ни один голос оппозиции не был потерян", – заявил Ника Мелия. Грузинские политологи предположили, что оба альянса на выборах могут отбирать друг у друга голоса избирателей.

17 июля 2024 года три оппозиционные группы – партия "Лело", партия Анны Долидзе "Для народа" и созданное движение "Площадь Свободы" – объявили об объединении сил в преддверии парламентских выборов. Грузинские эксперты считают, что у этого альянса есть шансы преодолеть избирательный барьер на предстоящих выборах.

Также в июле было объявлено о создании движения "Выбери Европу", которое будет агитировать голосовать против "Грузинской мечты". Движение создано общественнми деятелелями и политологами, среди которых эксперт по вопросам безопасности Хатуна Лагазидзе, профессор, политический аналитик Лела Джеджелава и учредитель центра стратегического анализа Грузии Георгий Рухадзе.

Зурабишвили о предстоящих выборах

После принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. Предложение было адресовано всем партиям, которые готовы выполнить изложенные в хартии обязательства во время работы в следующем парламенте. Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. Под Хартией подписалось большинство активных оппозиционных партий, в том числе "Гирчи – Больше свободы", "Граждане", "Дроа", "Европейская Грузия", "Европейские демократы", "Единое национальное движение", "Лело", "Новые" и "Стратегия Агмашенебели", а также ряд независимых депутатов парламента. Не подписали Хартию партии "За Грузию" и "Гирчи".

Подписывая указ о дате выборов, Зурабишвили заявила, что 26 октября 2024 года станет «днем спасения будущего страны». «Наш нынешний выбор экзистенциален, этот выбор определит судьбу страны на долгие годы». Она назвала ложью заявления лидеров правящей партии "Грузинская мечта", что избирателям предстоит сделать выбор между миром и войной .

Президент отметила, что выборы фактически будут «равноценны» референдуму «Европа или Россия». По ее словам, грузинский народ должен выбрать чего он хочет – «прошлое или прогресс», «свобода или рабство», «диктатура или демократия», «однопартийная власть или многопартийная власть», «достоинство или беспринципность», «христианская толерантность или российское насилие», «независимость или оккупация» .

Кобахидзе о будущих выборах

В конце августа 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о создании однопартийного парламента после выборов. Он утверждает, что в парламент войдут две партии – "Грузинская мечта" и ЕНД. После победы "Грузинской мечты" будут подготовлены судебные иски о запрете оппозиционных партий. По его словам, Конституционный суд должен принять решение об отмене мандатов оппозиции после запрета партий, и он считает "логичным продолжением" отзыв мандатов у их представителей.

Кобахидзе назвал партии помимо «Единого национального движения», которые собирается запретить «Грузинская мечта» после победы на выборах: «Ахали», «Гирчи», «Дроа», «Лело» и «За Грузию» . По его словам, запрет партий не станет препятствием для движения Грузии в сторону ЕС. Заявление об упразднении оппозиции и создании однопартийного парламента является лишь предвыборной спекуляцией для привлечения избирателей, сочли грузинские аналитики.

Некоторые предвыборные практики

В июле 2024 года Cлужбы госбезопасности (СГБ) Грузии сообщили, что бывшие члены правительства, находящиеся на Украине, готовили покушение на основателя правящей партии Бидзину Иванишвили. Следствие под грифом “секретно” ведется по статьям о подготовке теракта и заговоре с целью свержения государственной власти, пояснило ведомство.Однако премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что покушение на Иванишвили готовили те же силы, которые пытались убить премьер-министра Словакии Роберта Фицо и бывшего президента США Дональда Трампа. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали сообщение о подготовке покушения на Бидзину Иванишвили попыткой привлечь внимание к партии "Грузинская мечта".

В августе 2024 года новая организация Emguide заявила о планах помочь грузинским эмигрантам встать на консульский учет и проголосовать на парламентских выборах. За границей проживает до одного миллиона граждан Грузии, многие из них там находятся нелегально, их голоса способны оказать значительное влияние на итоги выборов. Один из основателей организации Бачана Шенгелия сообщил, что специально созданный сайт поможет мигрантам встать на консульский учет для участия в выборах, а при необходимости им организуют и транспортировку на избирательные участки.

В конце августа 2024 года пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявило, что США готовятся устроить "тбилисский майдан", чтобы не допустить победы "Грузинской мечты" на октябрьских выборах. На "тбилисском майдане" планируется обнародовать "доказательства фальсификаций" при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Ведомство считает, что в рамках подготовки цветной революции "грузинские прозападные НПО набирают большое число рекрутов для плотного наблюдения за ходом голосования". "Правоохранительные органы будут провоцировать на силовое подавление протестов. При этом американцы заранее прорабатывают варианты "беспощадного" политического и экономического реагирования на "избыточное" применение властями силы против "мирных граждан", - процитировал ТАСС заявление ведомства .

Представители оппозиции сочли, что это заявление лежит в русле пропаганды грузинского правительства. Заявление российской внешней разведки говорит о том, что Россия открыто включается в избирательный процесс и очень обеспокоена тем, что власть в Грузии сменяется демократической коалицией, заявил журналистам депутат от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе .

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