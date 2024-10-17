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17:46, 17 октября 2024

Аналитики оценили влияние предложения Зурабишвили на евроинтеграцию

Саломе Зурабишвили. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/salome-zurabishvili-vystupila-s-konkretnym-planom-dlja-oppozicii/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предложение Зурабишвили о формировании технического правительства поможет определиться избирателям, которые не готовы пока выбрать одну из противостоящих "Грузинской мечте" партий и в случае победы на парламентских выборах оппозиции поможет восстановить отношения с Европой и США, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиции представить кандидатуры и сформировать к парламентским выборам техническое правительство. С 7 октября она начала встречи с лидерами грузинских оппозиционных партий в рамках консультаций о составе правительства, а также по вопросу о кандидатуре премьер-министра.

Один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили считает, что многое зависит от состава технического правительства и кто займет посты премьер-министра и министра иностранных дел.

 "Если будет компетентный, профессиональный министр иностранных дел и соответствующий авторитетный премьер-министр, то они очень быстро могут поправить качество наших отношений с Европейским Союзом. Правительство Грузии допускает настолько серьезные ошибки и на европейском направлении тоже, что исправить их не составит большого труда. На поверхности лежат очень простые решения, которые могут вернуть в нормальное русло наши взаимоотношения с Европой и США», - уверен он.

По его мнению, при победе оппозиции на выборах переговорный процесс по вступлению Грузии в Евросоюз смогут открыть в мае-июне следующего года, поскольку в условиях, разработанных ЕС, нет ничего сложно и того, чтобы противоречило интересам Грузии, при желании стать «нормальной парламентской институциональной демократии европейского типа».

В частности в течение месяца «можно поправить совершенно кризисную ситуацию, сложившуюся в отношениях с Европой и США»: отменить все эти антиевропейские законы - ограничивающие права и свободы людей, принятые правящей партией «Грузинская мечта – Демократическое движение» за последние шесть месяцев. Также очень быстро можно начать выполнять программу ЕС из девяти пунктов по открытию переговорного процесса по вступлению в ЕС.

Чечелашвили предполагает, если техническое правительство окажется успешным, то оно будет руководить страной до очередных парламентских выборов.

Однако аналитики разошлись во мнении о мотивах главы государства, которыми она руководствуется при формировании технического правительства.

Бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили назвал заявление Зурабишвили «рискованным», поскольку у каждой партии, кроме борьбы за общую идею, свои интересы и  желание находиться у власти.  

Он не исключил, что для оппозиции не до конца ясна идея президента о создании технического правительства и для них более приемлемо создание коалиционного правительства. Они хотят сначала определить проценты голосов, полученные партиями на выборах, после решить вопрос создания правительства - у партии своя идентичность и это им дороже чужой идентичности. В свою очередь президент думает, что избиратель до конца не определился, за кого проголосовать и заявление о том, кто станет премьер-министром, поможет избирателю.

"Для партий тяжело согласиться на какое-то техническое правительство, это показывают дискуссии. Идея неплохая для избирателей, для их сплочения, это даст возможность ясно понимать, что их ждет после выборов – будет известно, кто станет премьер-министром. Это может привлечь сомневающихся избирателей, их мобилизация может оказать влияние на результаты выборов", - сказал он.

По мнению Дарчиашвили,  к 26 октября партии смогут договориться и сформировать правительство, так как  от этого зависит и будущее оппозиционных партий. Если же они ничего не предпримут, то выборы могут проиграть.

"Главное в этом вопросе - кто будет премьер-министром, и на самом деле упирается все выборы: сможет ли оппозиция защитить голоса и победить на выборах или не сможет", - подчеркнул он.

Руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе предполагает, что Зурабишвили хочет ввести свои кадры в состав технического правительства и при этом не уточняя, что предоставить ему вотум доверия должен будет парламент в новом составе.

"Зурабишвили ведет свою игру, чтобы не было разногласия между партиями -  она предоставляет правительство, в котором представит свои кадры, а партии его утверждают", - сказал он, подчеркнув, что кандидатуры главы кабинета и вице-премьера пока неизвестны.

Напомним, ранее Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил. 23 сентября хартию подписал бывший премьер-министр и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта, утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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