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12:39, 7 октября 2024

Зурабишвили начала обсуждать с оппозицией состав альтернативного правительства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили с сегодняшнего дня начала встречи с лидерами грузинских оппозиционных партий в рамках консультаций о составе альтернативного правительства, а также по вопросу о кандидатуре премьер-министра.

Как информировал "Кавказский узел", 5 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиции представить кандидатуры и сформировать к парламентским выборам альтернативное правительство.

Саломе Зурабишвили с сегодняшнего дня начала консультации с грузинскими оппозиционными партиями относительно состава альтернативного правительства и кандидата на пост премьер-министра. Президент Грузии планирует провести несколько встреч с лидерами оппозиции, в том числе с лидером партии "Гахария – За Грузию". На 8 октября намечены встречи с лидерами партии "Сильная Грузия" и партии "Единое национальное движение", передал сегодня "Интерпрессньюс".

Напомним, ранее Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил. 23 сентября хартию подписал бывший премьер-министр и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта, утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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