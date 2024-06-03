Политологи назвали Грузинскую хартию инструментом для возврата на курс евроинтеграции

03 июня 2024, 21:35

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Под Грузинской хартией, инициированной президентом страны, подписалось большинство активных оппозиционных сил, их представители заявили, что документ способен объединить оппозицию, нацеленную на путь евроинтеграции. Сама хартия лишь документ, который обозначил план действий, но для победы над "Грузинской мечтой" на парламентских выборах необходимы значительные усилия оппозиции, подчеркнули опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к осенним парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. Готовность присоединиться к хартии уже выразил ряд оппозиционных партий, в том числе "Единое национальное движение".

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

Под "Грузинской хартией", инициированной президентом страны Саломе Зурабишвили, подписалось большинство активных оппозиционных сил, считая, что документ способен объединить силы и оговаривает европейское будущее страны. Однако политологи считают Хартию политическим документом, не способным что-либо изменить, так как реальные действия можно предпринять на предстоящих осенних парламентских выборах.

"Грузинская хартия", предложенная президентом страны Саломе Зурабишвили для подписания оппозиционным партиям, оговаривает упразднение законов, препятствующих евроинтеграции, реформу избирательной системы, системы правосудия, также проведение реформ касается ряда ведомств. Подписание под Хартией завершилось вечером 3 июня.

Под Хартией подписалось большинство активных оппозиционных партий, среди которых – "Гирчи – Больше свободы", "Граждане", "Дроа", "Европейская Грузия", "Европейские демократы", "Единое национальное движение","Лело", "Новые" и "Стратегия Агмашенебели", а также ряд независимых депутатов парламента, следует из сообщения на сайте президента Грузии.

Один из лидеров партии "Новые" Ника Мелия сообщил, что Хартия отражает будущее Грузии и те шаги, которые необходимо предпринять при исполнении этого документа. "Уйдет в прошлое практика прибирать к рукам государство, и Грузия вернется на путь европейского развития", - сказал он в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Лидер "Дроа" Элене Хоштария считает, что в документе четко прописано, что нужно сделать, чтобы стать частью Европы, и в то же время он демонстрирует единство и тот коалиционный минимум, необходимый для подтверждения того, что "какими бы разными ни были партии, у них есть способность достичь согласия по реформам, предпринять усилия и сделать последующие шаги".

Лидер "Лело" Мамука Хазарадзе считает, что под документом подписались те, кто согласен со сменой власти в Грузии. "Это практически единство тех людей, тех политических партии, которые согласны на то, чтобы из нашей страны выпроводили пророссийский режим", - сказал он.

Один из лидеров "Европейской Грузии" Георгий Бокерия считает важным подобное объединение политических сил для предстоящего поражения действующей власти. "Очень важно объединить разные политические силы и предпринять те обязательные шаги, которые нужно сделать после поражения режима Бидзины Иванишвили (учредитель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение") и продемонстрировать, что оппозиционные партии могут достичь соглашения по вопросам, обязательным для безопасности нашей страны и свободы. В этой Хартии все это верно отражено", - сказал он.

Однако часть оппозиционных партий отказалась от подписания Хартии, уточнив, что она содержит вопросы, с которыми они не согласны. В частности, парламентская партия "За Грузию", возглавляемая бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, не согласна с пунктом Хартии о создании временного правительства. "Рассмотрение этого вопроса происходит в политическом и правовом поле, и он наносит урон парламентским выборам в октябре, так как нарушает всю важность того, что эти выборы решающие. Наша партия не возьмет на себя ответственность за формирование временного правительства", - сказал на брифинге депутат парламента от партии Бека Лилуашвили в эфире телекомпании "Имеди".

Лидер парламентской партии "Гирчи" Яго Хвичия обратил внимание, что текст Хартии не приемлем для партии, и во время консультаций с президентом Грузии предложили Зурабишвили разработать проект Конституции, с которым согласится оппозиция.

Будет полная фальсификация выборов – большие деньги, репрессии, запугивания и подкуп

Между тем, грузинские политологи обратили внимание, что Хартия не способна что-либо изменить, это – политический документ, в то время как изменения можно провести посредством парламентских выборов, на которых население сделает выбор внешнеполитического курса страны: проголосовав, если за правящую партию "Грузинская мечта" – изберут пророссийский курс, если за оппозицию – евроинтеграцию.

"Это - политический документ, и политика часто определяет юридический фон. Главные политические игроки должны решать, какова юридическая основа событий, взаимоотношений и так далее. В то же самое время президент Грузии имеет свою легитимность, и озвученная инициатива заслуживает внимания и рассмотрения. Зурабишвили предложила возможный путь координации, возможно, объединение оппозиционных партий", - сказал бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Саломе Зурабишвили – авторитет, а "авторитет в политике много значит", подчеркнул он. Ее предложение поддержало большинство оппозиционных партий, и таким образом она и может влиять на события. Однако ключевым вопросом на парламентских выборах станет "выбор между авторитарной и даже тоталитарной нынешней Россией и демократическим Западом", и решение зависит от народа. "Будет полная фальсификация выборов – большие деньги, репрессии, запугивание и подкуп. Кто победит? Настрой общества и поддержка международного сообщества или большие деньги и большие кулаки? Сложно сказать, прогнозировать никто не может. Неизвестно, насколько общество будет готово этому противостоять", – сказал Дарчиашвили.

Иванишвили сделает все возможное и невозможное, чтобы выборы нормально не проводились, даже если 90% проголосует против него, не уверен, что он согласится с этим

Оппозиция должна объяснить населению всю значимость парламентских выборов – необходимость смены власти, после чего в течение года провести реформу избирательной системы, изменить законодательство, Центральную избирательную комиссию и после этого провести внеочередные парламентские выборы, уверен представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти.

"Надо сказать народу: "Убираем "Грузинскую мечту", так как страна находится в хаосе, и это необратимо, через год проводим выборы, и пусть народ демократическим путем определяет внешнеполитический курс страны. Должно быть ощущение того, что это народ выбирает. Я как избиратель хочу, чтобы мой голос не терялся, никто бы не покупал выборы, никто бы не манипулировал результатами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жгенти обратил внимание, что оппозиция должна представить парламентские выборы, как референдум: "Хотим с Иванишвили в Россию или без Иванишвили в Европу".

"Это реальность, это надо конкретно объяснить избирателям. Я уверен, что Иванишвили сделает все возможное и невозможное, чтобы выборы нормально не проводились, даже если 90% проголосует против него, не уверен, что он согласится с этим. Иванишвили важно получить большинство в парламенте, чтобы укомплектовать правительство", - сказал он.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии, который 3 июня вступил в силу, "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Напомним, что в феврале Саломе Зурабишвили предложила создать "Платформу ради единства Грузии", цель работы которой - евроинтеграция. Она провела консультации с оппозиционными политическими партиями, некоторые из которых согласились с необходимостью объединить усилия. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились, что создаваемая платформа сможет как-то повлиять на процесс евроинтеграции.