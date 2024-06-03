Закон об иноагентах в Грузии вступил в силу

03 июня 2024, 11:06

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Закон "О прозрачности иностранного влияния", из-за которого в Грузии проходят массовые акции протеста, подписан спикером парламента Шалвой Папуашвили.

Как информировал "Кавказский узел", 2 июня авторы обращения к представителям Евросоюза заявили, что в отношении грузинских чиновников, депутатов и правящей партии, ответственных за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", следует ввести санкции.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон "О прозрачности иностранного влияния", который активисты и оппозиция называют законом об иноагентах, сообщило сегодня ИА "Новости Грузия".

Главная цель закона состоит в том, чтобы повысить устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии перед внешним вмешательством, заявил Папуашвили. Правящая партия "Грузинская мечта" ранее пояснила, что речь идет о попытках вмешательства со стороны западных партнеров, США и ЕС, в том числе в выборы в Грузии, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны, однако парламент 28 мая преодолел вето.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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