Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния"

31 мая 2024, 20:45

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В принятом 28 мая 2024 года парламентом Грузии «Законе о прозрачности иностранного влияния” содержатся жесткие требования. Среди них – обязательная и добровольная регистрация, неограниченные временем и числом повторов большие штрафы и доступ к личным данным, касающимся гендера, национальности и сексуальной жизни.

Материал подготовлен на основе публикации JAMnews “Грузия. Закон "об иноагентах" - теперь реальность. Когда он вступит в силу и кого он затронет?” от 29 мая 2024 года.

28 мая 2024 года парламент Грузии преодолел вето президента, еще раз проголосовав 84 голосами «за» и четырьмя «против» и окончательно поддержал «закон об иноагентах». Голосование прошло на фоне акции протеста у здания парламента. Президент Грузии призвала противников закона "О прозрачности иностранного влияния" начать сбор подписей за проведение референдума и выразить свою позицию на парламентских выборах.

Кто подпишет закон об иноагентах?

Президент должна подписать законопроект в течение пяти дней после его принятия. Зурабишвили не собирается это делать, поэтому через пять дней закон будет опубликован за подписью спикера парламента Шалвы Папуашвили. Закон вступает в силу на 15-й день после его опубликования в официальном органе. В течение 60 дней после подписания министерство юстиции и национальное агентство публичного реестра должны создать реестр организаций "иноагентов".

Для большинства действующих в Грузии НПО и интернет-медиа (тех, чье финансирование из-за рубежа превышает 20 процентов) регистрация в реестре «иностранных агентов» станет обязательной.

Порядок регистрации иноагентов

Организация, которая соответствует «критерию» «осуществления интересов иностранной державы», должна добровольно подать заявку в реестр в течение одного месяца, который будет отсчитываться с 60-го дня после публикации закона.

Организации будет предоставлен доступ к соответствующему сайту, на которм в течение 10 рабочих дней она обязана заполнить заявку в электронном виде.

Какие документы необходимы

К электронному заявлению на регистрацию организация должна приложить: сведения об адресе и адресе веб-сайта, сведения о денежных и имущественных доходах, полученных в предыдущем году. Должны быть разъяснены источник, количество и назначение денег, потраченных в предыдущем году.

У национального агентства публичного реестра есть 30 рабочих дней, чтобы проверить, «правильно ли и полностью ли заполнено» заявление, и зарегистрировать его автора в реестре как «организацию, осуществляющую интересы иностранной державы». Эта информация является общедоступной.

Как закон влияет на физических лиц

Представитель министерства юстиции во время проверки имеет право интересоваться и собирать информацию о физических лицах, связанных с организацией, подающей заявление 1 .

Согласно закону, физические лица обязаны немедленно предоставить запрашиваемую информацию. Если физическое лицо не предоставит эти данные, ему грозит штраф в размере 5 000 лари [около $1 800]. В течение месяца такой штраф может быть наложен многократно.

Последствия отказа регистрироваться как иноагент

В этом случае организация будет оштрафована на 25 тысяч лари [около $9 тыс.]. Государство само зарегистрирует организацию в «реестре иноагентов» после оплаты штрафа. После принудительной регистрации организация обязана предоставить финансовую декларацию.

Если организация нарушит это требование и не будет сотрудничать с государством, ее оштрафуют дополнительно на 10 000 лари [около $3,6 тыс.].

Государство может проверить организацию и в следующие месяцы, и если снова обнаружит ее «неподчинение», то оштрафует на 20 тысяч лари. То есть государство может каждый новый месяц штрафовать организацию на 20 000 лари.

Закон поощряет доносы

Закон предусматривает механизм доноса – любой желающий может письменно сообщить государству о наличии «иностранного агента».

Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Закон и его ужесточение призваны помешать работе организаций, которые проводят мониторинг выборов, чтобы "Грузинская мечта" сохранила власть, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".