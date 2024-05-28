Зурабишвили призвала инициировать референдум после отмены вето на закон об иноагентах

28 мая 2024, 21:24

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Президент Грузии призвала противников закона "О прозрачности иностранного влияния" начать сбор подписей за проведение референдума и выразить свою позицию на парламентских выборах. Власти Грузии еще могут вернуться на путь евроинтеграции, заявили европейские политики, отметив, что рассматривают все варианты реакции на принятие закона.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Грузии проголосовали за преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния". Голосование прошло на фоне акции протеста у здания парламента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после преодоления парламентом вето призвала протестующих начать сбор подписей для проведения референдума. "Эту энергию, которая у вас есть сегодня, следует использовать для сбора подписей, и я подпишу референдум – хотим мы европейского будущего или российского рабства", - сказала она в обращении к протестующим против закона об иноагентах.

По ее словам, ответом на действия "Грузинской мечты" должно стать 26 октября - день парламентских выборов. "84 человека никто по сравнению с тем, кем являетесь вы - новая Грузия будущего. Они нажали на кнопку, записав свои имена на одной стороне истории. А мы должны сделать все для того, чтобы подготовиться к 26 октября, которое будет нашим ответом на сегодняшний день", - сказала Зурабишвили в своем обращении, которое опубликовано на ее странице в Facebook*.

Европейские политики отреагировали на решение грузинских парламентариев. "Европейский союз глубоко сожалеет, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента на закон о прозрачности иностранного влияния и проигнорировать подробные юридические аргументы Венецианской комиссии, ведущие к четкой рекомендации отменить этот закон. ЕС неоднократно подчеркивал, что закон, принятый парламентом Грузии, противоречит основным принципам и ценностям ЕС. Его принятие приведет к откату как минимум по трем из девяти шагов (по дезинформации; по поляризации; по основным правам и участию организаций гражданского общества), изложенным в рекомендации Комиссии по предоставлению статуса кандидата, одобренной лидерами ЕС", - заявил сегодня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что также власти Грузии не предприняли достаточно усилий для "существенного прогресса по девяти шагам".

"Мы призываем власти Грузии обратить вспять эту тенденцию и твердо вернуться на путь ЕС. Еще есть время изменить динамику, но необходима твердая приверженность со стороны руководящих органов. ЕС и его государства-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события. Мы продолжаем поддерживать грузинский народ и признаем выбор подавляющего большинства его в пользу европейского будущего для своей страны, - говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте Еврокомиссии.

Схожую позицию высказала и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Закон о прозрачности иностранного влияния противоречит основным принципам и ценностям ЕС, негативно влияя на путь Грузии в ЕС. Мы рассматриваем все варианты и призываем правительство вновь поддержать устремление в ЕС", - написала она в соцсети X.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Текст законопроекта размещен в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Как следует из текста документа, всего в него внесено 46 изменений. Помимо технических и стилистических правок, в основном внесенные перед принятием парламентариями изменения касались доступности персональных данных, в том числе конфиденциальных.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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