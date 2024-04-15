Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах 

15 апреля 2024, 22:04

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В апреле 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, его принятие тогда пришлось отложить. “Кавказский узел” подготовил справку о новой попытке грузинских властей принять противоречивый закон.

3 апреля 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах .

Первая попытка принятия закона об иноагентах была предпринята в феврале 2023 года. Пакет законов «О прозрачности иностранного влияния» был инициирован правящей партией «Грузинская мечта» и включал законопроект «О регистрации иностранных агентов» и поправки в Уголовный кодекс. Из-за начавшихся массовых протестов в стране пакет законов был отозван.

Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

В 2024 году, по словам исполнительного секретаря "Грузинской мечты" Мамуки Мдинарадзе, был внесен тот же законопроект, но с небольшими поправками — например, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться формулировка «организация, осуществляющая интересы иностранной сил из-за рубежа» .

“Остальное содержание законопроекта – без изменений", – сказал 3 апреля в эфире телеканала "Формула" Мдинарадзе. Он заявил, что законопроект предусматривает единственное требование – публикацию годового финансового отчета организациями, получающими иностранное финансирование. За нарушение предусмотрены только финансовые санкции.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций. Он заявил, что законопроект призван помочь избежать "пороков и ошибок". "Для меня Европа означает прозрачность и подотчетность перед обществом. Правительство Грузии уже внедрило европейский стандарт прозрачности. А сейчас настало время, чтобы неправительственные организации и их доноры стали европейцами, в чем им окажет важную помощь закон "О прозрачности иностранного влияния", - говорится в тексте заявления Кобахидзе, поступившем корреспонденту "Кавказского узла" из пресс-службы правительства страны. “Крайне неевропейским считается, когда ты избегаешь минимального стандарта прозрачности и не хочешь хотя бы в год раз заполнять финансовую декларацию. Таким образом, ясно, что ты что-то портишь и тебе есть что скрывать", - добавил он.

14 апреля 2024 года премьер-министр Кобахидзе предложил послам США, Евросоюза и стран-членов ЕС провести публичную дискуссию по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", пишет "Грузия-Онлайн".

Что написано в законе

Государство требует от неправительственных организаций зарегистрироваться в государственном реестре в качестве «носителей интересов иностранной державы» .

Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния" регистрацию должны будут пройти те неправительственные организации и СМИ, у которых свыше 20% ежегодного дохода поступает от иностранных доноров в том случае, если они не учреждены административным органом, не являются спортивной федерацией или учреждением, занимающимся человеческой кровью.

"Закон не ограничивает деятельность лица, зарегистрированного в качестве организации, представляющей на основании настоящего закона интересы иностранной державы", - говорится в законопроекте. Штраф в размере 25 тысяч лари (9328 долларов) предусмотрен, если организация откажется проходить регистрацию. Штраф в размере 10 тысяч лари (3732 доллара) предусмотрен, если организация не заполнит форму заявки на сайте министерства юстиции, а если не исправит неточности в документах, правонарушения через один месяц - 20 тысяч лари (7463 доллара), следует из текста документа.

Противники принятия законопроекта

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала инициирование законопроекта саботажем европейской интеграции . По ее мнению, действия правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" приведут к беспорядкам в стране, что даст правительству возможность назвать протестующих "радикальными и иностранными агентами". По ее мнению, власти страны стараются запугать население перед предстоящими парламентскими выборами.

Зурабишвили также заявила, что попытка ввести “российский закон, является самым большим признаком их поражения", - привело слова Зурабишвили "Мтавари архи". В 2023 году Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям.

В грузинских СМИ и оппозиции законопроект об иностранном влиянии также называют «российским законом» и рассматривают как угрозу европейскому пути развития страны.

Семь оппозиционных партий выступили с совместным заявлением против «закона об иноагентах». Они оценили повторное рассмотрения законопроекта как нарушение слова, данного стратегическим партнерам, и оскорбление молодежи, год назад отстоявшим европейский выбор Грузии .

Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны. Так, по мнению депутата Теоны Акубардия,"Грузинская мечта" вспомнила о законе "О прозрачности иностранного влияния", потому что они боятся проиграть выборы. "Грузинская мечта" не оставляет идею о законе об иноагентах, поскольку намерена его использовать для борьбы против оппонентов, считает председатель независимого профсоюза "Гильдия" Гига Бекаури.

8 апреля 2024 года парламент Грузии на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. Перед зданием парламента за час до начала заседания бюро собралось несколько десятков активистов с требованием не принимать законопроект. Они опротестовали возвращение к рассмотрению этого законопроекта, периодически скандируя: "Нет русскому закону!". Здание парламента было окружено полицией и спецназом, был ограничен вход посетителей по пропускам.

Угроза для медиа и НПО

Представители одиннадцати электронных средств массовой информации в совместном заявлении указали, что цель законопроекта - уничтожить независимые общественные и медиа организации, подавить свободу слова, установить тотальный контроль над общественным мнением. "Власть еще раз нас обманула и перед выборами вернула "российский закон", который был отменен год назад в результате острого народного протеста", - говорится в заявлении.

НПО заявили, что в случае принятия этого законопроекта не намерены проходить регистрацию и платить штрафы, а сам законопроект наносит урон европейскому будущему Грузии и тем усилиям, которые прилагали НПО и международное сообщество для выполнения поставленных условий ЕС для Грузии. Законопроект также препятствует работе НПО и СМИ, занимающихся журналистскими расследованиями.

21 неправительственная организация, в том числе "Ассоциация молодых юристов", "Центр защиты прав человека", "Центр многопартийной демократии", указали в совместном заявлении, что грузинские НПО как действовали, так и будут действовать для достижения целей, предусмотренных их уставами". При этом авторы заявления перечислили представителей "Грузинской мечты", которые ранее работали в международных организациях, финансируемых Евросоюзом и США.Среди них премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, председатель комитета образования, науки и по делам молодежи парламента Гиви Миканадзе, председатель комитета по правам человека и гражданской интеграции парламента Рати Ионатамишвили, председатель комитета по внешним связям парламента Николоз Самхарадзе и председатель комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам парламента Майя Битадзе.

В совместном заявлении еще 406 НПО указали, что категорически опротестовывают законопроект, поскольку он направлен "против каждого гражданина и европейского будущего Грузии", которых он сделает уязвимыми. НПО обращают внимание, что этот законопроект направлен на разобщение общества и пресечение свободы слова в стране после того, как НПО и независимые СМИ обнародовали факты "насилия, коррупции, беззакония и нарушений избирательного права".

9 апреля в Тбилиси прошел Марш Свободы, его участники несли плакаты против принятия закона об иноагентах. "Да Европе, нет российскому закону", – было написано на плакатах .

К протесту против проекта закона о прозрачности иностранного влияния присоединились 10 организаций фермеров. Они напомнили, что за последние десять лет в сельском хозяйстве (и не только), финансируемым западными партнерами, реализовано “множество программ поддержки, которые помогают укрепить экономику Грузии и преодолеть бедность в стране", - указано в заявлении фермерских организаций.

Около 200 организаций Грузинской национальной платформы "Восточное партнерство" заявили, что принятие законопроекта похоронит европейский курс Грузии. Авторы заявления отметили, что "Грузинская мечта" нарушила обещание, данное обществу, вернув законопроект на рассмотрение. "Повторное инициирование законопроекта правящей партией несовместимо с государственными интересами, культурой и грузинскими традициями. При этом Грузия и каждый из ее граждан понесут репутационный ущерб", - указано в заявлении.

14 апреля деятели культуры Грузии провели акцию против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Акция прошла в саду Дэда Эна в центре Тбилиси. Ее участники призвали не допустить принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

15 апреля у здания парламента прошла массовая акция протеста против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния .

Реакция в мире

Евросоюз серьезно обеспокоен повторным инициированием "Грузинской мечтой" законопроекта об иностранных агентах. В заявлении 4 апреля 2024 года Евросоюз призвал политических лидеров Грузии "принять и осуществить реформы, соответствующие заявленной цели вступления в ЕС и поддерживаемые подавляющим большинством граждан Грузии". Согласно заявлению, "ЕС обеспокоен тем, что <законопроект> по-прежнему обсуждается, несмотря на сильную общественную и международную реакцию в 2023 году". ЕС также напомнил, что создание и поддержание благоприятной среды для организаций гражданского общества и обеспечение свободы СМИ “имеет решающее значение для процесса вступления в ЕС" и призвал Грузию выполнить свои обязательства “в области содействия демократии, верховенству закона и правам человека" .

9 апреля Организация Объединенных Наций в Грузии выразила обеспокоенность в связи с повторным внесением в парламент Грузии законопроекта о прозрачности иностранного влияния. "Стигматизация деятельности гражданского общества может привести к тому, что люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, представители меньшинств, пожилые люди, женщины, молодежь, дети, жертвы домашнего насилия и другие люди останутся без помощи и поддержки", - указано заявлении на сайте ООН в Грузии. .

Попытки повторно утвердить закон об иностранных агентах осудили генсек НАТО Йенс Столтенберг, Human Rights Watch, офис Верховного комиссара комитета по правам человека ООН, Госдеп США и другие .

Реакция Кремля

В Кремле инициативу с законопроектом поддержали. 4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законы об ограничениях для иноагентов сейчас принимаются почти во всех странах, потому что никто не хочет иностранного вмешательства в свои дела. "Мы видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы. Но здесь просто нужно, наверное, им более активно объяснять абсурдность [попыток] считать это русским проектом. Дело в том, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, - это США. И сейчас практически все страны борются с теми, кто является агентами иностранных государств, получает деньги или находится под влиянием иностранных государств". Он также отметил, что это "уже, по сути, общемировая практика". "Ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику. Это нормальная практика", - указал он .

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