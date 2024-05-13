Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах на фоне акции протеста

13 мая 2024, 08:26

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Депутаты юридического комитета парламента Грузии сегодня в ходе третьего чтения поддержали законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Решение принято на фоне продолжающейся акции протеста перед зданием Нацсобрания.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали несколько участников акции протеста около здания парламента в Тбилиси, в котором на сегодня запланировано рассмотрение законопроекта в третьем чтении в юридическом комитете.

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Заседание длилось 10 минут, передало ИА "Новости Грузия".

Вопросов и замечаний у депутатов не оказалось, у них была возможность внести в законопроект лишь редакционные замечания, отметил председатель комитета Анри Оханашвили, слова которого привел на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Во время заседания комитета около здания парламента продолжалась акция протеста. Между протестующими и силовиками произошло несколько стычек, отметил телеканал в другом сообщении.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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