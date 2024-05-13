Несколько человек задержаны на акции протеста около парламента в Тбилиси

13 мая 2024, 07:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали несколько участников акции протеста около здания парламента в Тбилиси, в котором на сегодня запланировано третье чтение законопроекта об иноагентах.

Как информировал "Кавказский узел", сотни протестующих против законопроекта об иноагентах вечером 12 мая решили остаться на ночь около здания парламента Грузии.

Сегодня в парламенте Грузии планируется третье чтение законопроекта об иностранных агентах и рано утром к зданию законодательного органа прибыл спецназ. Силовики начали теснить участников акции протеста, которые провели ночь около парламента. Между протестующими и силовиками произошли стычки, несколько активистов были задержаны, их задержания производились с применением силы, информировало в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

Силовики обратились к протестующим, собравшимся около заднего входа в парламент. Они их призвали пройти к фасаду. Спецназ оцепил здание парламента, после задержания одного из активистов, участники акции протеста стали бросать камни и бутылки в силовиков. Протестующие скандировали слово "рабы". Начало третьего чтения законопроекта об иноагентах запланировано сегодня на 9 часов по местному времени [08.00 мск], сообщил на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.