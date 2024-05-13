Участники протестов в Тбилиси остались на ночь возле парламента

13 мая 2024, 00:35

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Сотни протестующих присоединились к призыву провести ночь около парламента Грузии. Принявшие участие в акции студенты рассказали "Кавказскому узлу", почему они протестуют против законопроекта.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", за него проголосовали 83 депутата. Оппозиция участия в голосовании не принимала. 1 мая парламент на фоне массовых акций протеста принял проект во втором чтении. 13 мая запланировано обсуждение в третьем чтении в юридическом комитете парламента, а 14 мая - обсуждение на сессии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон "О прозрачности иностранного влияния".

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 11 мая в Тбилиси на площади Европы прошла массовая акция против закона об иноагентах. Активисты анонсировали акцию протеста, которая начнется вечером 12 мая и будет продолжаться до обсуждения законопроекта на заседании юридического комитета парламента Грузии. Семь оппозиционных партий потребовали от правящей партии "Грузинская мечта" отозвать законопроект об иноагентах, поскольку он, по мнению оппозиции, противоречит евроатлантическому курсу страны.

Проспект Руставели перекрыт протестующими, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла". Собравшиеся не произносят речей, однако периодически скандируют: "Нет - "российскому закону".

Как сказала корреспонденту "Кавказского узла" студентка Тбилисского государственного университета Мариам, она будет стоять около парламента всю ночь. "Запугивание привело к обратному результату. Я считаю, что если этот законопроект будет принят, то ни у меня, ни у моих друзей не будет будущего в моей стране… В последние дни насилие, физические и словесные оскорбления в отношении нас и наших сверстников возросли еще больше. Кроме того, продолжаются тотальные и незаконные задержания гражданских активистов", - сказала она.

По словам Мариам, ее родители поддерживают ее и ее друзей.

Волонтеры разносят горячий чай и кофе, так как сегодня достаточно холодно.

Нино и ее подружка Тея учатся в Свободном университете, они также собираются стоять около парламента всю ночь.

"Мы получаем действительно хорошее образование, но боимся, что после принятия этого законопроекта у нас не будет будущего в нашей стране. А уезжать мы не хотим. Нам остается только мирно протестовать", - сказала Нино.

Девушки заверили, что родители их поддерживают, хотя сами на акцию прийти не смогли.

Журналист Звиад Коридзе сказал корреспонденту "Кавказского узла", что будет стоять перед парламентом не одну ночь, "только пусть отменят принятие этого закона".

Студентка Государственного университета театра и кино имени Шота Руставели Грузии Нино сказала корреспонденту "Кавказского узла", что она присоединяется к студенческой забастовке.

"Мы и представить себе не могли, что студентам, участвующим в мирных протестах, придется укрываться в здании театрального университета, спасаясь от жестоких рейдов. Сейчас, когда правительство принимает закон, ограничивающий ценность и творческую свободу, важные для наших профессий, для нас немыслимо продолжать процесс обучения", - сказала она.

Около 150 профессоров и преподавателей Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили заявили, что присоединяются к студентам.

"Мы хотели бы официально подтвердить нашу позицию по происходящим в стране процессам и присоединиться к протесту наших студентов. В частности, считаем неприемлемым принятие парламентом Грузии так называемого "российского закона" в любой форме. Необходимо немедленно прекратить эту дискуссию, поскольку она подрывает европейский и евроатлантический курс страны и возвращает страну в тяжелое прошлое, от чего наше общество неоднократно категорически отказывалось", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ТВ "Формула".

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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