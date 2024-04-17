Грузинский закон об иноагентах принят в первом чтении

17 апреля 2024, 14:05

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Депутаты парламента Грузии приняли в первом чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", проект которого вызвал уличные протесты в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 15 апреля юридический комитет парламента поддержал законопроект, а 16 апреля депутаты приступили к его обсуждению, за которым должно последовать рассмотрение и голосование.

16 апреля 11 человек были задержаны полицейскими в Тбилиси на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Во время разгона акции протеста полиция использовала дубинки и слезоточивый газ, пострадали минимум трое журналистов. Полиции следует найти и наказать силовиков, которые избили журналистов, освещавших акцию протеста, заявила неправительственная организация "Transparency International Грузия".

Парламент Грузии сегодня принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", за него проголосовали 83 депутата. Оппозиция участия в голосовании не принимала, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший онлайн-трансляцию с заседания на официальном сайте парламента.

До голосования оппозиционные депутаты опротестовали рассмотрение законопроекта, указав, что власти действуют во вред стране. Депутат от партии "Единое национальное движение" Тинатин Бокучава развернула в зале заседаний флаг Грузии с криками: "Изменники!". До начала голосования они покинули зал в знак протеста.

Во время рассмотрения законопроекта около здания парламента собрались протестующие. Они требуют от властей отозвать законопроект, так как он, по их мнению, направлен против европейских интересов Грузии.

Напомним, парламент Грузии 8 апреля на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось около здания парламента с требованием не принимать законопроект.

Проект закона несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Еще в марте 2023 года "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект об иноагентах. Парламент 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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