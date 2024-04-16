Парламент Грузии начал рассмотрение законопроекта об иноагентах на фоне акции протеста

16 апреля 2024, 12:37

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Депутаты парламента Грузии сегодня приступили к рассмотрению проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Около законодательного органа проходит акция протеста, участники которой выступают против его принятия.

Как информировал "Кавказский узел", 15 апреля парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обсуждение проходило на фоне массовой акции протеста. Силовики задержали 14 человек, один полицейский получил травмы. Народный защитник и активисты призвали силовиков не препятствовать протестам.

Парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта об иноагентах, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Около парламента собрались жители, активисты и молодежь, студенты, они возобновили акцию протеста против законопроекта об иноагентах. Участники протеста находятся за зданием парламента, а с 19.00 по местному времени [18.00 мск] акция протеста переместится на проспект Руставели перед зданием парламента, передал "Интерпрессньюс".

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны.

В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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