Грузинские медиа выступили против законопроекта об иноагентах

28 февраля 2023, 03:29

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63 средства массовой информации опубликовали совместное заявление об отказе регистрироваться как "агенты иностранного влияния" в случае, если соответствующий закон будет принят парламентом Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля докладчики ПАСЕ Клод Керн и Эдит Эстрелла призвали депутатов парламента Грузии не голосовать за предложенный общественным движением "Сила народа" закон об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. 21 февраля к критике законопроекта присоединились представители 201 неправительственной организации и СМИ, 25 февраля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский призвал не принимать закон, а 26 февраля представительство ООН в Грузии назвало законопроект угрозой для деятельности гражданского общества и СМИ.

14 февраля стало известно, что общественное движение "Сила народа", которое входит в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент Грузии законопроект об иноагентах, предполагающий создание и формирование реестра неправительственных организаций и средств массовой информации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Документ ранее раскритиковала грузинская оппозиция, заявив, что он станет ударом по демократии. Аналитики сочли, что законопроект об иноагентах подорвет перспективы евроинтеграции Грузии.

63 средства массовой информации Грузии опубликовали совместное заявление, в котором заявили об отказе регистрироваться в качестве «агента иностранного влияния» в случае, если законопроект "О прозрачности иностранного влияния" будет одобрен парламентом.

"Принятие этого закона наносит ущерб процессу вступления в Евросоюз, на что было четко указано представительством ЕС 24 февраля. Таким образом, предлагаемая законодательная поправка препятствует развитию Грузии и закрывает окно возможностей <...> Мы не собираемся работать с этим ярлыком, <...> отказываемся регистрироваться в качестве «агента иностранного влияния». Это оскорбляет наше профессиональное достоинство», - говорится в заявлении, которое подписали такие издания, как "Нетгазети", "Студия Монитор", журнал "Табула", "Гражданская Грузия" и другие.

27 февраля движение "Сила народа" представило второй вариант законопроекта об иноагентах, получивший название "О регистрации иностранных агентов". Первый вариант законопроект в движении назвали "грузинским", второй - "американским", пишут "Новости-Грузия".

Во втором варианте предложено присваивать статус иноагентов не только неправительственным организациям и СМИ, но и любым физическим и юридическим лицам, которые получают финансирование из-за рубежа, но с некоторыми исключениями. Для физических лиц за нарушение закона, отказ или задержку регистрации предложено ввести наказание в виде лишения свобод на срок до пяти лет, для юридических - штраф.

Член "Силы народа" Дмитрий Хундадзе заявил, что закон на основа одного из двух законопроектов будет принят до конца весенней сессии.

Представитель движения "Сила народа" Эка Сепашвили пояснила суть предложенного законопроекта. «Поскольку в обществе так много разногласий и спекуляций, я хотела бы подчеркнуть, что этот вариант, который мы дополнительно представили в качестве альтернативного варианта, является точным переводом соответствующего американского законодательства. Мы зарегистрировали это для того, чтобы у общественности была возможность наглядно сравнить два законопроекта во время слушаний в комиссиях и убедиться, насколько лучше тот вариант, который мы изначально представили», - заявила она.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что один из проектов закона об иноагентах будет принят в любом случае. По его словам, большинство в парламента поддержит в первом чтении оба законопроекта, после чего документы будут отправлены на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Он также раскритиковал мнение, что первая версия законопроекта копирует российский закон об иноагентах. "Говорили, что грузинская версия была российской, теперь американскую версию называют российское. Это больше, чем ложь", - заявил он.

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