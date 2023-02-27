Представительство ООН в Грузии назвало законопроект об иноагентах угрозой для демократии

27 февраля 2023, 04:01

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Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" угрожает деятельности гражданского общества и СМИ и может ослабить поддержку развития страны, говорится в заявлении представительства ООН в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля докладчики ПАСЕ Клод Керн и Эдит Эстрелла призвали депутатов парламента Грузии не голосовать за предложенный общественным движением "Сила народа" закон об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. 21 февраля к критике законопроекта присоединились представители 201 неправительственной организации и СМИ, а 25 февраля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский призвал не принимать закон.

14 февраля стало известно, что общественное движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии законопроект об иноагентах, предполагающий создание и формирование реестра неправительственных организаций и средств массовой информации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Документ ранее раскритиковала грузинская оппозиция, заявив, что он станет ударом по демократии. Аналитики сочли, что законопроект об иноагентах подорвет перспективы евроинтеграции Грузии.

Представительство ООН в Грузии опубликовало 26 февраля заявление по поводу законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", пишет "Грузия-онлайн".

В заявлении представительство ООН выразило глубокую озабоченность по поводу законопроекта, считая, что его принятие угрожает гражданскому обществу и средствам массовой информации в стране. "В Грузии организации гражданского общества оказывают существенную поддержку наиболее незащищенным и уязвимым слоям общества и защищают их права. Стигматизация деятельности гражданского общества может оставить незащищенные и уязвимые группы без надлежащей помощи, включая инвалидов, беженцев, представителей меньшинств, пожилых людей, женщин, молодежь, детей, жертв домашнего насилия и других, нуждающихся в эффективной поддержке и помощи", - говорится в заявлении.

Представительство призвало власти Грузии запросить юридические заключения по данному законопроекту у международных органов. В заявлении отмечается, что принятие закона может помешать деятельности ООН в рамках соглашения о сотрудничестве в области устойчивого развития. "Мы призываем власти Грузии предпринять все необходимые шаги для предотвращения таких мер, которые будут угрожать грузинской демократии и ослабит поддержку развития Грузии", - резюмирует представительство.

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