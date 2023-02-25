Посол ЕС в Грузии призвал не принимать закон об иноагентах

25 февраля 2023, 04:41

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Предложенный общественным движением "Сила народа" законопроект об иноагентах противоречит ценностям и принципам Евросоюза, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля докладчики ПАСЕ Клод Керн и Эдит Эстрелла призвали депутатов парламента Грузии не голосовать за предложенный общественным движением "Сила народа" закон об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. 21 февраля к критике законопроекта присоединились представители 201 неправительственной организации и СМИ.

14 февраля стало известно, что общественное движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии законопроект об иноагентах, предполагающий создание и формирование реестра неправительственных организаций и средств массовой информации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Документ ранее раскритиковала грузинская оппозиция, заявив, что он станет ударом по демократии. Аналитики сочли, что законопроект об иноагентах подорвет перспективы евроинтеграции Грузии.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский раскритиковал законопроект об иноагентах, который предложило общественное движение "Сила народа", пишут 24 февраля "Новости-Грузия".

По его словам, лидеры Евросоюза сочли законопроект "тревожным". От себя Герчинский добавил, что, по его мнению, инициатива несовместима как минимум с двумя приоритетами Евросоюза - о свободе СМИ и о свободе гражданского общества.

Герчинский выразил надежду, что инициатива будет пересмотрена и "удалена из дальнейшей работы, так как она явно не соответствует ценностям и принципам Евросоюза".

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