Грузинские активисты раскритиковали законопроект об иноагентах

21 февраля 2023, 17:09

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Принятие законопроекта об иноагентах приведет к тому, что без поддержки останутся социально незащищенные жители Грузии, жертвы насилия, этнические меньшинства, инвалиды, говорится в заявлении, которое подписали представители 201 неправительственной организации и средств массовой информации.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля стало известно, что общественное движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии законопроект об иноагентах, предполагающий создание и формирование реестра неправительственных организаций и средств массовой информации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Документ ранее раскритиковала грузинская оппозиция, заявив, что он станет ударом по демократии. Аналитики сочли, что законопроект об иноагентах подорвет перспективы евроинтеграции Грузии. 19 февраля докладчики ПАСЕ Клод Керн и Эдит Эстрелла призвали депутатов парламента Грузии не голосовать за закон об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям.

В Грузии представители неправительственных организаций и гражданского общества выступили против принятия законопроекта о признании юридических лиц иностранными агентами, который получил поддержку представителей правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение". Законопроект в совместном заявлении раскритиковала 201 неправительственная организация и СМИ из разных регионов Грузии. Они указали, что этот законопроект направлен не только против НПО и СМИ, но и против населения страны.

По мнению авторов заявления, в результате принятия закона "останутся беззащитными жертвы насилия, люди с ограниченными возможностями, этнические меньшинства, родители и молодежь, социально незащищенные семьи не получат помощь, не будут озвучены голоса жителей высокогорных районов и других регионов, которые о своих нуждах сообщают только посредством местных, независимых СМИ", - говорится в совместном заявлении от 21 февраля, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению авторов заявления, инициатива о принятии законопроекта стала ответом на работу НПО и независимых СМИ, освещающих насилие, коррупцию, беззаконие и избирательное правосудие. Законопроект создан по аналогу российского закона, после вступления в силу которого много организаций закрылось из-за отказа его исполнения. Те организации, которые продолжили работу, находятся под "жестким контролем" и стали жертвами преследования и притеснений, говорится в заявлении.

Европейский суд по правам человека рассмотрел 14 июня 2022 года жалобы 73 российских НПО на закон об иноагентах и признал его несоответствующим праву на свободу ассоциаций, заявителям назначены компенсации морального и материального вреда. Россия не будет исполнять это решение ЕСПЧ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Парламент России принял закон о неисполнении решений Европейского суда, вынесенных после 15 марта 2022 года. Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал этот закон.

"Принятие этого законопроекта будет нападение на главную грузинскую ценность – на достоинство, независимость и гражданскую солидарность. Кроме того, принятие законопроекта нанесет серьезный ущерб процессу интеграции страны с Европой, в том числе будет препятствовать пути к Европе, ни в одной из стран которой не действует такой закон. В тоже время исполнение этого закона станет невозможным без причинения вреда сотням тысячам граждан", - говорится в заявлении.

Законопроект поддержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение", которая рассмотрела на заседании депутатов парламента от партии 20 февраля, об этом сообщил на брифинге лидер парламентской фракции партии Мамука Мдинарадзе.Он пояснил, что разработанный законопроект не предусматривает ограничений. Единственное, что требует его норма – обязательная регистрация в десятидневный срок, в случае получения зарубежного финансирования от бюджета и по истечении одного года представить декларацию о доходах и расходах.

Парламент Грузии приступит к рассмотрению законопроекта в ближайшие недели, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

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