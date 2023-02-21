Парламент обсуждает закон об иноагентах в Грузии на фоне критики со стороны оппозиции и президента

21 февраля 2023, 09:57

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Если этот закон будет принят парламентом, то будет нанесен удар по свободе слова и свободе действий, считают оппозиционеры. Политологи ведущих западных университетов критически оценили законопроект. В правящей партии "Грузинская мечта" высказались в поддержку законопроекта об иноагентах.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 февраля стало известно, что общественное движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии законопроект об иноагентах, предполагающий создание и формирование реестра неправительственных организаций и средств массовой информации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Документ ранее раскритиковала грузинская оппозиция, заявив, что он станет ударом по демократии. Аналитики же сочли, что законопроект об иноагентах подорвет перспективы евроинтеграции Грузии. 19 февраля докладчики ПАСЕ Клод Керн и Эдит Эстрелла призвали депутатов парламента Грузии не голосовать за закон об иноагентах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иностранных агентах, так как считает, что он противоречит европейским ценностям, говорится в распространенном 20 февраля пресс-службой Саломе Зурабишвили заявлении.

"Этот закон ... по своей сути приближает Грузию к модели России, а не Европы", – сказано в заявлении президента. "Такое законодательство и преследование новых агентов президент Грузии не поддержит", – подчеркнула президент.

Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах 20 февраля. Депутаты от оппозиции раскритиковали этот документ. В частности, депутат парламента от движения "Стратегия Агмашенебели" Теона Акубарадиа поинтересовалась у авторов законопроекта, планируют ли они направить его в Венецианскую комиссию для определения соответствия с европейскими ценностями.

Один из авторов законопроекта Гурам Мачарашвили заявил, что критика законопроекта со стороны депутатов является политической спекуляцией, передал "Интерпрессньюс".

"Грузинская мечта" поддерживает законопроект об иноагентах, заявил председатель парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. "Могу сказать от имени "Грузинской мечты", что мы поддержим законопроект, конечно, будет дальнейшее обсуждение деталей. Если мы говорим о принципах, давайте не будем забывать, что было много спекуляций в отношении разных стран. И я могу со всей ответственностью сказать, что кто бы это ни был, если кто-то говорит, что это аналогия с российским правом, он неправ", – сказал 20 февраля в эфире грузинского "Первого канала" Мдинарадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Профессор политологии Гия Нодия на своей странице в социальной сети опубликовал мнения иностранных аналитиков, которых сотрудники Государственного университета Ильи (ISU) в Тбилиси попросили прокомментировать законопроект.

"[Этот законопроект] диаметрально противоположен правовой практике Европы, практике и традиции свободы. Это действительно остановит европейский интеграционный процесс Грузии. Принятие закона повлияет на экономический рост Грузии и на ее развитие. В то же время это окажет негативное влияние на Грузию", – указал в своем ответе профессор Кембриджского университета Хубертус Ян.

"Это начало процесса, который уничтожит грузинское гражданское общество. Свобода организаций действовать, не опасаясь давления со стороны правительства и высказывать противоположное мнение. Гражданские организации Грузии и их свобода действий необходимы для грузинской демократии. Без них жители Грузии не будут иметь доступ к обоснованному анализу и комментариям, в которых они нуждаются", – отметил директор Центра грузинских исследований Гарвардского университета Стивен Джонс.

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