Докладчики ПАСЕ призвали депутатов Грузии не голосовать за закон об иноагентах

19 февраля 2023, 02:21

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Предложенный общественным движением "Сила народа" законопроект об иноагентах несовместим с демократическими стандартами, заявили докладчики ПАСЕ по Грузии Клод Керн и Эдит Эстрелла, призвав депутатов не голосовать за него. К парламентариям также обратился Нидерландский Хельсинкский комитет, который отметил, что подобные ограничения на иностранное финансирование организаций и СМИ характерны только для авторитарных государств.

Как писал "Кавказский узел", общественное движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии законопроект об иноагентах, согласно которому будет формировать специальный реестр неправительственных организаций и средств массовой информации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Инициатива вызвала критику оппозиции, которая считает ее ударом по демократии. Аналитики же сочли законопроект об иноагентах ударом по перспективах евроинтеграции Грузии.

Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии Клод Керн и Эдит Эстрелла 18 февраля призвала партии Грузии не голосовать за принятие закона об иноагентах, пишут "Новости-Грузия".

По словам докладчиков, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" вызывает опасения в связи с тем, что несовместим с демократическими стандартами и стандартами в области защиты прав человека. "Мы призываем все другие политические партии в Грузии не поддерживать этот законопроект, который в случае его принятия будет иметь жалящий эффект", - говорится в заявлении докладчиков ПАСЕ.

Нидерландский Хельсинкский комитет (NHC) также обратился к депутатам парламента Грузии с просьбой не принимать законопроект. К NHC присоединились 40 организаций и других стран, информирует "Грузия-онлайн".

В заявлении организации отмечается, что законопроект носит контролирующий и ограничительный характер и является продолжением практики авторитарных государств, где подрывается свобода объединений и выражения мнения. При этом HNC заявляет, что такие ограничения характерны для стран, где сильны антизападные силы, приводя в пример Россию, Белоруссию и Азербайджан.

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