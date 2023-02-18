Аналитики назвали законопроект об иноагентах ударом по евроинтеграции Грузии

18 февраля 2023, 02:46

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Законопроект об иноагентах носит антизападный характер и его принятие поставит по удар западное финансирование любых проектов в Грузии и европерспективы страны, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", общественное движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии законопроект об иноагентах, согласно которому будет формировать специальный реестр неправительственных организаций и средств массовой информации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Инициатива вызвала критику оппозиции, которая считает ее ударом по демократии.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили поддержал идею внедрения реестра иноагентов. «Эта тема разговоров о прозрачности и подотчетности для меня не новая. Об этом я всегда говорил, как с неправительственными организациями, так и с организациями-донорами, публично не один раз сказал - граждане имеют право знать, знать тех людей, которые принимают участие в принятии тех решений, которые оказывают влияние на людей», - сказал он в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи» 17 февраля. При этом он отметил, что неплохая идея может быть плохо реализована.

Представители неправительственного сектора заявили, что инициатива направлена не только против них лично, но и против государственности Грузии. НПО "Гражданская идея" считает, что законопроект списан с российского "закона об иноагентах", он носит дискриминационный характер, противоречит Конституции и нормам международного права. «Если этот законопроект вступит в силу, «агентами иностранного влияния» объявят доноров – международные организации и всю финансируемую ими работу, то подобные надписи мы увидим на: грузинской военной форме; рядом с флагом Грузии; на обмундировании грузинских полицейских; практически на зданиях всех средних школ. Иностранными агентами должны объявить почти всех ученых, исследователей университетов, которые именно из-за подобных грантов продолжают свою деятельность, значительную часть студентов», - говорится в заявлении НПО, направленного корреспонденту «Кавказского узла» 17 февраля.

Руководитель «Гражданской идеи», бывший министр обороны Грузии Тинатин Хидашели считает, что «Грузинская мечта» поставила перед собой цель «использовать все имеющиеся средства во избежание сближения с Европой и полной деевропизацией».

Независимый депутат парламента Роман Гоциридзе также считает, что авторы законопроекта заимствовали его российскую версию, а сам законопроект носит антизападный характер.

«Это часть антизападной кампании. США и Европа дают деньги тем, кто не нравится Бидзине Иванишвили. Соответственно, организация – агент Запада или США в Грузии. Само слово «агент» в советское время было плохим и ассоциировалось со «шпионом», плохо действует на сознание и сейчас – этот нюанс остался», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он сказал, что партия «Сила народа», разработавшая законопроект, аффилирована с правящей партией «Грузинская мечта – Демократическое движение», которая хочет установить контроль над НПО и СМИ. При этом дошло до казуса: главной пропагандистской телекомпанией властей «Имеди», владеет бизнес-партнер Иванишвили, гражданин США Ираклий Рухадзе. «Из законопроекта выходит, что Рухадзе – иностранный агент, поскольку телекомпанию финансирует иностранец – это курьез», - сказал Гоциридзе.

Он обратил внимание, что одним из столпов, на которых держится грузинская демократия, является западное финансирование. Кроме того, для любой силы, находящейся у власти в Грузии, всегда представляла проблему СМИ, тиражирующие правду. «Средства массовой информации – четвертая власти и власти хотят усмирить ее», - считает депутат.

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе предполагает, что законопроект направлен против НПО. Некоторые из них стали «особенно активно» работать против «Грузинской мечты» в последние несколько лет.

«Речь идет об элитарных неправительственных организациях, которые действительно получают очень солидное финансирование от западных доноров и которых власть считает будущими архитекторами цветной революции. Такая неудачная попытка цветной революции была в июне прошлого года, в ее авангарде стояли как раз те самые элитарные НПО. Эти законопроектом власти хотят поставить эти НПО в роли некоторых изгоев в обществе и продемонстрировать, что их представляют люди, стоящие обособленно от общества, они выполняют заказы, цели которых и активность не всегда совпадают с целями развития грузинского государства», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

21 июня 2022 года на митинге, участники которого поддержали вступление Грузии в Евросоюз, присутствовали не менее 120 тысяч человек.

По его словам, подготовленный законопроект с одной стороны перекликается с законодательством России и других стран, а с другой – с законодательством США: власти хотят знать источники внешнего финансирования тех организаций, которые получают деньги, и характер их деятельности, что входит в модель государственной безопасности. «Если законопроект вступит в силу в подготовленном варианте, то у НПО будет сокращена способность мобилизовать общество на какие-либо протестные акции, так как общество их станет воспринимать как организации, управляемые извне», - сказал он.

Говоря о зарубежном финансировании, аналитик «Грузинского фонда стратегических и международных исследований» Ираклий Менагаришвили заметил, что это будет способствовать снижению демократических процессов.

«Главное – произойдет снижение демократических процессов в Грузии, за этим могут последовать и другие шаги. В итоге это отразиться на принятии решения о статусе страны-кандидата», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

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