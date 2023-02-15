15 февраля 2023, 06:27

Оппозиция в Грузии раскритиковала законопроект об иноагентах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Общественное движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии законопроект об иноагентах, согласно которому будет формировать специальный реестр неправительственных организаций и средств массовой информации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Инициатива вызвала критику оппозиции, которая считает ее ударом по демократии.

В парламенте Грузии депутаты от общественного движения "Сила народа", которое было создано группой депутатов, отделившихся от "Грузинской мечты", зарегистрировали законопроект, предусматривающий создание реестра неправительственных организаций и средств массовой информации, финансируемых из-за рубежа, пишет 14 февраля ТАСС.

Проект представил один из лидеров движения Гурам Мачарашвили, который заявил на брифинге, что законопроект был анонсирован еще месяц назад, в его основу легло действующее в США законодательство. Планируется, что в реестр будут внесены юридические лица и СМИ, доход которых более чем на 20% финансируется из-за границы. Такие организации должны самостоятельно обращаться в Национальное агентство государственного реестра, информируют "Новости-Грузия".

За уклонение от регистрации или незаполненную в срок заявку предполагается ввести штраф в 25 тысяч лари (более девяти тысяч долларов), за невыполнение требований по регистрации - штраф в 10 тысяч лари (3 700 долларов), в случае, если не будут исправлены ошибки в течение месяца - штраф в 20 тысяч лари (7 500 долларов), сообщает "Грузия-онлайн".

Оппозиция раскритиковала законопроект, заявив, что в Грузии пытаются внедрить "российскую модель" закона об иноагентах и ограничить работу СМИ и неправительственных организаций, которые сотрудничают с западными фондами.

Лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили заявил, что не намерен поддерживать законопроект. «Придумывают такие вещи и прямо копируют российское, что очень возмутительно», - заявил он "Нетгазети".

Член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе заявил, что настоящими "иностранными агентами" в Грузии являются "Сила народа" и "Грузинская мечта", которые находятся под влиянием России. "Они представляют пятую колонну в Грузии и преследуют интересы России в стране", - заявил он "Пирвели".

По мнению бывшего омбудсмена Грузии Нино Ломджария, данный законопроект не имеет ничего общего с контролем финансирования. "Финансы и так отслеживаются очень четко и прозрачно. Идет наступление на демократию", - заявила она "Мтавари архи".

В то же время председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе заявил, что сравнивать предложенный законопроект с российским "законом об иноагентах" нельзя. "Общественность имеет право видеть, кто и как финансируется, какими средствами осуществляет свою деятельность и так далее. Соответственно, инициатива подразумевает то, чтобы эта сфера также попала под условия подобного регулирования", - заявил он "Нетгазети", добавив, что "проблема прозрачности действительно есть".

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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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