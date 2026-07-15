Протестующие в Тбилиси вышли к парламенту в 594-й раз
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Демонстранты, собравшиеся на проспекте Руставели 14 июля, выступили с неизменными требованиями о возвращении к проевропейскому политическому курсу и освобождении политзаключенных.
Как писал "Кавказский узел", 13 июля сторонники евроинтеграции Грузии собрались на проспекте Руставели в Тбилиси в 593-й вечер подряд.
На проспекте Руставели в Тбилиси вечером 14 июня прошла очередная акция сторонников евроинтеграции Грузии. Активисты собрались у здания парламента в 594-й день непрерывных протестов, требуя освобождения политзаключенных, отмены репрессивных законов, смены внешнеполитического курса и свободных выборов, информирует Publika.
Демонстранты вышли на акцию с национальными флагами и флагами Евросоюза, Украины, США и Франции. Один из активистов держал плакат с надписью “Свобода, равенство, братство” на французском языке.
У протестующих также были плакаты “За родину до конца”, “Свободу Мзии!”, “Правительство - в отставку! Граждане, объединяйтесь! Мы - Грузия!” и “Народ стоит на улице, рассерженный как лев”, следует из фотографий, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) и Netgazeti в Facebook*.
В собрании на Руставели, судя по видео Mtavari, участвовали не менее 100 человек. Участниками проевропейской акции в Кутаиси 14 июля стали не менее 12 человек, снимок с ними опубликовала страница Info imereti.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
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