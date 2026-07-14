Военный из Дагестана убит на Украине
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Алимур Шахсаев из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 2033 убитых там военнослужащих из Дагестана.
Как информировал "Кавказский узел", к 14 июля чиновники официально признали убитыми на Украине не менее 2032 бойцов из Дагестана.
Глава Хасавюрта Корголи Корголиев назвал сегодня имя еще одного убитого на Украине военного из Дагестана, отчитавшись о передаче его родственникам посмертной награды.
Убитый - младший сержант Алимур Шахсаев, он посмертно награжден орденом Мужества. Корголиев вручил орден супруге Шахсаева, следует из публикации в Telegram-канале муниципалитета.
Возраст и детали биографии Шахсаева в сообщении чиновника не приводятся. Ранее в 2026 году хасавюртовская школа №3 сообщала на своей странице “ВКонтакте” об открытии именной парты в честь Алимура Шахсаева - в этой публикации отмечалось, что военный приходится отцом кому-то из учащихся 7 “в” класса.
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 2033 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
В начале июня администрация Махачкалы назвала имя другого убитого на Украине, им был Али Зайдиев.
Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.
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