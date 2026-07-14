×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:50, 14 июля 2026

Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алимур Шахсаев из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 2033 убитых там военнослужащих из Дагестана. 

Как информировал "Кавказский узел", к 14 июля чиновники официально признали убитыми на Украине не менее 2032 бойцов из Дагестана.

Глава Хасавюрта Корголи Корголиев назвал сегодня имя еще одного убитого на Украине военного из Дагестана, отчитавшись о передаче его родственникам посмертной награды. 

Убитый - младший сержант Алимур Шахсаев, он посмертно награжден орденом Мужества. Корголиев вручил орден супруге Шахсаева, следует из публикации в Telegram-канале муниципалитета. 

Возраст и детали биографии Шахсаева в сообщении чиновника не приводятся. Ранее в 2026 году хасавюртовская школа №3 сообщала на своей странице “ВКонтакте” об открытии именной парты в честь Алимура Шахсаева - в этой публикации отмечалось, что военный приходится отцом кому-то из учащихся 7 “в” класса.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 2033 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале июня администрация Махачкалы назвала имя другого убитого на Украине, им был Али Зайдиев. 

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Девушки в дыму. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:35, 13 июля 2026
Вынесен приговор по делу о гибели девушек в махачкалинской квест-комнате
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:38, 13 июля 2026
Названо имя убитого в Курской области военного из Дагестана
Цена бензина на АЗС "Аско" повысилась на 10 рублей между 8 и 10 июля. Фото корреспондента "Кавказского узла".
01:33, 11 июля 2026
Подорожание бензина ударило по бюджету махачкалинцев
Пляж "Оазис" в Махачкале. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=bEdmnst628w
19:27, 10 июля 2026
Правовая неопределенность вокруг пляжа "Оазис" в Махачкале затронула воспитанников Федерации парусного спорта
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:48, 10 июля 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Персоналии
Ахмад Кадыров. Фото http://grozny-inform.ru/news/analitics/63573/
10:50, 14 июля 2026
Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи)
Анастасия Зиновкина. Фото https://sovanews.tv/2025/11/03/penitencziarnaya-sluzhba-zinovkinoj-okazyvaetsya-nadlezhashhaya-medpomoshh/
17:24, 13 июля 2026
Зиновкина Анастасия
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
10:44, 13 июля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Игбал Абилов. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Выбросы мазута в Темрюкском районе Кубани. Фото: https://t.me/ecozhora/8181
14 июля 2026, 17:56
Выбросы мазута на берег зафиксированы в Темрюкском районе Кубани

Очередь на заправке в Ростове-на-Дону. Фото: https://m.vk.com/wall-233618706_13517
14 июля 2026, 14:38
Дончане потребовали от властей дополнительных мер для сокращения очередей на заправках

Очередь на заправку. Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
14 июля 2026, 12:41
Рост цен на топливо на некоторых АЗС возмутил краснодарцев

Дым от горящей свалки в Хасавюртовском районе. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/Dav1jn-KImK/
14 июля 2026, 09:45
Дагестанские сельчане пожаловались на едкий дым от свалки

Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Показать больше