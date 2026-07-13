Зиновкина Анастасия

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Анастасия Зиновкина – российская гражданская активистка, участница антивоенных и проевропейских протестов в Грузии. В сентябре 2025 года Тбилисский городской суд приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков, которое она и правозащитники считают сфабрикованным в ответ на ее политическую деятельность.

Тюремное заключение в Грузии

В июле 2026 года активистам удалось добиться частичного возобновления выдачи необходимых ей медикаментов. Тюремная администрация долгое время отказывала ей в предоставлении ортопедического матраса, корсета и подушки, ограничиваясь лишь инъекциями сильных обезболивающих препаратов. Кроме того, в тюрьме отсутствует врач-аллерголог, а местная стоматологическая служба предлагает только удаление зубов вместо лечения, из-за чего защита активистки требует допуска к ней платных гражданских специалистов.

В июне 2026 года стало известно, что Анастасию перевели из одиночной камеры. Тюремное учреждение посетили представители Комитета Совета Европы по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, которые провели с Зиновкиной подробный опрос.

В январе 2026 года режим содержания Зиновкиной был существенно ужесточен. Ее перевели в тюрьму "закрытого типа". Из-за этого количество разрешенных телефонных звонков для неё сократилось до трех раз в месяц, а также было жестко урезано число возможных свиданий. Защита Анастасии охарактеризовала это решение как необоснованное и направила жалобы в вышестоящие инстанции.

Осенью 2025 года Анастасия Зиновкина находилась в женской исправительной колонии №5 в городе Рустави. Оттуда она передавала открытые письма, в том числе обращение к Патриарху Илии II, в котором описывала тяжелые бытовые условия в учреждении. Активистка указывала на регулярные перебои с водоснабжением, поломки бойлеров и тот факт, что заключенные женщины лишены базовой возможности нормально мыться в душе .

Судебный процесс и приговор

12 сентября 2025 года судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили вынесла обвинительный приговор в отношении Анастасии Зиновкиной и её гражданского мужа, также российского активиста, Артема Грибуля. Их приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы каждого. Прокуратура Грузии вменила им в вину незаконное приобретение и хранение наркотического вещества «Альфа-ПВП» весом 16 граммов, что по местному законодательству квалифицируется как особо крупный размер .

Зиновкина и Грибуль категорически отвергли предъявленные обвинения и в знак протеста против несправедливого решения объявили в зале суда голодовку. В своем последнем слове Анастасия заявила, что считает дело полностью сфабрикованным, а истинной причиной преследования назвала их участие в массовых оппозиционных и проевропейских митингах в Тбилиси «Мое сердце — революция» .

Защита Зиновкиной также предала огласке факты нарушений – за активисткой велась незаконная слежка до ареста, а во время задержания один из оперативных сотрудников угрожал ей изнасилованием. Хозяйка квартиры, которую снимали в Тбилиси Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль, сообщила в суде, что силовики приехали на обыск раньше, чем указано в протоколе, и не постоянно находились в ее поле зрения.

В период судебного процесса матери Анастасии, Светлане Зиновкиной, грузинские пограничные службы без объяснения причин отказали во въезде в страну, не дав ей возможности навестить дочь в СИЗО.

Позже, в ноябре 2025 года Апелляционный суд Грузии оставил приговор в силе, отказав в переводе тяжелобольной девушки в гражданскую клинику. Правозащитники и независимые медиа признали Зиновкину и Грибуля «узниками совести».

Проблемы со здоровьем

Во время заключения состояние здоровья Анастасии Зиновкиной заметно ухудшилось. Сама Зиновкина рассказала, что 29 октября 2025 года она в течение восьми часов не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине, а врач смогла ей предложить только "обезболивающее посильнее, которое есть у психиатра". В ответ на требования активистов обеспечить заключенной медпомощь Пенитенциарная служба Грузии заявляла, что Зиновкина обеспечена медицинской помощью и не нуждается в стационарном лечении . Во время приступов осужденная в Грузии Анастасия Зиновкина не может встать с кровати, у нее отнялись пальцы правой руки и ноги, сообщал перед апелляцией Артем Грибуль в письме, опубликованном телеканалом "Пирвели".

Арест

17 декабря 2024 года криминальная полиция Тбилиси задержала пару Анастасию Зиновкину и Артема Грибуля при выходе из магазина Ori Nabiji в Сабуртало. Их поместили в разные следственные изоляторы под предлогом «соображений безопасности».

Задержание сопровождалось многочисленными процессуальными нарушениями, а также угрозами и насилием со стороны полиции. Протоколы, составленные после задержания, ни Анастасия, ни Артем не подписали. Видеозаписи задержания и обнаружения наркотиков полицией в деле нет. Также защита утверждает, что переводчики, участвовавшие в деле, являются лицами, близкими к полиции и вовлеченными в расследование . В те же дни по обвинению в хранении наркотиков были арестованы еще четверо демонстрантов, включая россиянина Антона Чечина«Это почти судьба, блин» ..

3 ноября 2024 года грузинские правозащитные организации провели брифинг, где заявили, что Чечин, Зиновкина и Грибуль стали жертвами политизированного правосудия.

Эмиграция из России

В конце 2022 года Анастасия Зиновкина покинула Россию, опасаясь уголовного преследования. Она выехала сначала в Армению. Осенью 2024 года вместе с Артемом Грибулем приехала в Грузию, откуда планировали переехать в Латинскую Америку. .

В Грузии Анастасия участвовала в продемократических и проевропейских акциях. На митингах у парламента на проспекте Руставели она, вместе с Грибулем, раздавала протестующим бинты и маски.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Активизм и работа в России

До конца 2022 года Анастасия Зиновкина работала помощницей депутата Государственной Думы РФ от фракции КПРФ Сергея Обухова. Она занимала пост координатора в его «Народной приемной», расположенной в московском районе Гольяново . В 2021 году она активно участвовала в предвыборной кампании Обухова, которого тогда поддержало «Умное голосование» .

В разные годы Зиновкина состояла и сотрудничала с такими общественно-политическими объединениями, как движение «Право на свободу», «Ассоциация народного сопротивления» (АНС) и движение «Левое социалистическое действие» (ЛевСД).

Неоднократно подвергалась административным арестам и задержаниям на митингах в Москве. В марте 2016 года она заявляла о жестком давлении со стороны сотрудников ФСБ и полиции, которые ворвались в ее квартиру, отобрали средства связи, документы и удерживали ее .

Осенью того же года она была задержана на Большом Каменном мосту при попытке вывесить баннер с политическим лозунгом 1 .

Выходила на пикеты с требованием амнистии для узников Болотной, против введения уголовной ответственности за нарушение правил регистрации по месту жительства. Несколько раз с 2013 по 2019 годы была задержана и арестована за протестные акции в Москве .

Летом 2012 года Анастасия Зиновкина участвовала как волонтер в Крымске Краснодарского края, где произошло разрушительное наводнение, унесшее жизни более 150 человек.

В апреле того же года она участвовала в акциях солидарности и политической голодовке экс-кандидата в мэры Астрахани Олега Шеина*, протестующего против итогов выборов мэра.

Биография

Анастасия Зиновкина родилась 4 февраля 1994 года в Санкт-Петербурге .

После окончания средней школы Анастасия поступила в один из гуманитарных колледжей Санкт-Петербурга, где училась на отделении иностранных языков по специальности «Преподаватель английского языка».

В 2012 году добровольно прервала обучение ради волонтерской поездки в Крымск Переехала в Москву .

* внесен в реестр иностранных агентов

Примечания