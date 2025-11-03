×

20:47, 3 ноября 2025

Пенитенциарная служба Грузии отвергла претензии Зиновкиной к условиям содержания и медпомощи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденная гражданка России Анастасия Зиновкина обеспечена в заключении медицинской помощью и не нуждается в стационарном лечении, заявила Пенитенциарная служба Грузии в ответ на требования активистов. 

Как писал "Кавказский узел", сегодня активисты в Тбилиси собрались у здания аппарата народного защитника Левана Иоселиани с требованием помочь осужденной Анастасии Зиновкиной, которая страдает от проблем с позвоночником и нуждается в лечении. Ранее активисты сообщили, что Зиновкина переведена в камеру с видеонаблюдением, однако медицинской помощи так и не получила. 

Об отказе сотрудников женской тюрьмы в Рустави предоставить ей медицинскую помощь Анастасия Зиновкина рассказала знакомым в телефонном звонке 30 октября. По словам заключенной, 29 октября она в течение восьми часов не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине, а врач смогла ей предложить только "обезболивающее посильнее, которое есть у психиатра".

Пенитенциарная служба Грузии сегодня распространила заявление об условиях содержания и медицинского обслуживания Анастасии Зиновкиной. Ведомство утверждает, что 29 октября Зиновкина консультировалась с неврологом, хотя сама заключенная заявляла, что весь день пролежала в камере без помощи и не могла даже самостоятельно дойти до уборной. 

Согласно сообщению ведомства, жилищные условия в камере Зиновкиной “полностью соответствуют требованиям закона”, а сама заключенная получает “адекватное медобслуживание”, соответствующее состоянию здоровья. 

“В период отбывания наказания ей были проведены консультации различных врачей-специалистов и рекомендованы лабораторные и инструментальные, в том числе высокотехнологичные, исследования как в учреждении, так и в больнице гражданского сектора. При этом осужденная Анастасия Зиновкина была консультирована реабилитологом и провела лечебно-реабилитационные упражнения (...) В результате консультации невролога, проведенной 29 октября 2025 года, острая неврологическая симптоматика не выявлена”, - цитирует заявление службы Publika. 

Чиновники добавили, что “состояние здоровья осужденной удовлетворительное и не требует стационарного наблюдения”, которого требовали для Зиновкиной активисты. 

“Именно относительно 29 октября в телефонном разговоре Зиновкина рассказала совсем иную версию событий того дня, о котором пишет Специальная пенитенциарная служба”, - отмечает Telegram-канал Tbilisi_life.

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Автор: "Кавказский узел"

