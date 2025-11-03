Активисты в Тбилиси вышли на акцию в защиту Зиновкиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в Тбилиси, собравшиеся у здания аппарата народного защитника Левана Иоселиани, попросили помочь россиянке. Они заявили, что никто не обращает внимания на Анастасию Зиновкину, у которой проблемы с позвоночником, и которая нуждается в лечении в клинике.

Как писал "Кавказский узел", осужденная в Грузии по делу о наркотиках Анастасия Зиновкина переведена в камеру с видеонаблюдением, но не получает медпомощи, активисты намерены потребовать от Народного защитника ее перевода в клинику. Артем Грибуль и Антон Чечин прекратили голодовку в поддержку Анастасии, которую ранее они объявили из-за того, что ей не оказывали медицинскую помощь.

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. После оглашения приговора и Зиновкина, и Грибуль заявили, что начинают голодовку. Ее они прекратили 17 сентября.

Собравшиеся сегодня на акции протестующие заявили, что институт народного защитника, как минимум, должен заявить о своей позиции относительно того, какие действия предпринимаются в отношении Зиновкиной. "Сделайте то, что является вашей обязанностью. Анастасия Зиновкина - жертва пыток. То, чему подвергают Анастасию, не укладывается ни в моральные, ни в этические рамки, ни в какие-либо правовые рамки. Что мешает тому, чтобы отвезти человека в клинику и оказать ему необходимую помощь?" - заявили на акции, передает телекомпания TV Pirveli.

"Это ад, она - личная узница режима, наши марионетки в правительстве пытают ее, и это ужасно. Нам нужно, чтобы многие люди высказались, чтобы эти пытки прекратились. Человек так долго лежал на полу, кричал, и никто не пришёл на помощь", - сказала участница протеста.

Леван Иоселиани не встретился с участниками акции, активистам сообщили, что его нет в офисе. Однако пообещали, что их встретит представитель аппарата, осуществляющего надзор за расследованием уголовных дел, добавляет телекомпания.

Представители третьего сектора провели сегодня брифинг с заявлением, что Антон Чечин, Анастасия Зиновкина и Артём Грибуль стали жертвами политизированного правосудия в Грузии. По оценке НПО, любой объективный суд освободил бы их прямо в зале суда, передает сегодня издание Interpressnews.

Организации указали, что при рассмотрении дел судьи опирались исключительно на показания полицейских и переводчиков, чья объективность была поставлена под сомнение, поскольку бюро, нанявшее переводчиков, имело финансовые связи с министерством внутренних дел, а сами переводчики были знакомы с полицейскими-свидетелями.

Приговоры Тбилисского городского суда, по которым трое российских участников проевропейских акций были осуждены на 8,5 года за "покупку и хранение наркотиков" - это яркий пример российского влияния и политизированного правосудия, заявили правозащитники.

