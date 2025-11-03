×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:04, 3 ноября 2025

Активисты в Тбилиси вышли на акцию в защиту Зиновкиной

Акция в защиту Анастасии Зиновкиной. Тбилиси, 3 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/43183

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в Тбилиси, собравшиеся у здания аппарата народного защитника Левана Иоселиани, попросили помочь россиянке. Они заявили, что никто не обращает внимания на Анастасию Зиновкину, у которой проблемы с позвоночником, и которая нуждается в лечении в клинике.

Как писал "Кавказский узел", осужденная в Грузии по делу о наркотиках Анастасия Зиновкина переведена в камеру с видеонаблюдением, но не получает медпомощи, активисты намерены потребовать от Народного защитника ее перевода в клинику.  Артем Грибуль и Антон Чечин прекратили голодовку в поддержку Анастасии, которую ранее они объявили из-за того, что ей не оказывали медицинскую помощь.

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. После оглашения приговора и Зиновкина, и Грибуль заявили, что начинают голодовку. Ее они прекратили 17 сентября.

Собравшиеся сегодня на акции протестующие заявили, что институт народного защитника, как минимум, должен заявить о своей позиции относительно того, какие действия предпринимаются в отношении Зиновкиной. "Сделайте то, что является вашей обязанностью. Анастасия Зиновкина - жертва пыток. То, чему подвергают Анастасию, не укладывается ни в моральные, ни в этические рамки, ни в какие-либо правовые рамки. Что мешает тому, чтобы отвезти человека в клинику и оказать ему необходимую помощь?" - заявили на акции, передает телекомпания TV Pirveli.

"Это ад, она - личная узница режима, наши марионетки в правительстве пытают ее, и это ужасно. Нам нужно, чтобы многие люди высказались, чтобы эти пытки прекратились. Человек так долго лежал на полу, кричал, и никто не пришёл на помощь", - сказала участница протеста.

Леван Иоселиани не встретился с участниками акции, активистам сообщили, что его нет в офисе. Однако пообещали, что их встретит представитель аппарата, осуществляющего надзор за расследованием уголовных дел, добавляет телекомпания.

Представители третьего сектора провели сегодня брифинг с заявлением, что Антон Чечин, Анастасия Зиновкина и Артём Грибуль стали жертвами политизированного правосудия в Грузии. По оценке НПО, любой объективный суд освободил бы их прямо в зале суда, передает сегодня издание Interpressnews.

Организации указали, что при рассмотрении дел судьи опирались исключительно на показания полицейских и переводчиков, чья объективность была поставлена под сомнение, поскольку бюро, нанявшее переводчиков, имело финансовые связи с министерством внутренних дел, а сами переводчики были знакомы с полицейскими-свидетелями.

Приговоры Тбилисского городского суда, по которым трое российских участников проевропейских акций были осуждены на 8,5 года за "покупку и хранение наркотиков" - это яркий пример российского влияния и политизированного правосудия, заявили правозащитники.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:18, 3 ноября 2025
Боец из Северной Осетии убит на Украине
18:22, 3 ноября 2025
Восстановлено сообщение между селами в Дагестане после схода селя
13:00, 3 ноября 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
10:02, 3 ноября 2025
Шесть военных из Волгоградской области объявлены убитыми на Украине
03:06, 3 ноября 2025
Беспилотная опасность объявлена в четырех регионах юга России
16:48, 2 ноября 2025
Три бойца из Дагестана убиты в военной операции
Все события дня
Новости
Политзаключенные. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:45, 31 октября 2025
Совет Европы и ОБСЕ напомнили о политзаключенных в Азербайджане и Грузии
Чиновники ЕС и Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
11:16, 30 октября 2025
ЕС попросил Грузию о запрете реэкспорта подсанкционных товаров в Россию 
Лариса Тупцокова. Скриншот видео Circassian Media / YouTube
02:43, 30 октября 2025
Правозащитники призвали прекратить дело против черкесской активистки
01:56, 25 октября 2025
Родные Зелимхана Хангошвили депортированы из Германии
Мост на КПП "Ингур". Скриншот видео https://go-abxazia.ru/12801-2/
14:03, 15 октября 2025
Кремль отказался выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Publika
03 ноября 2025, 21:45
Протестующие у парламента Грузии перекрыли движение в 341-й день подряд

Выборы в Сухумское горсобрание пройдут 8 ноября. Скриншот фото "Апсныпресс" https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/17881-41-kandidat-pretenduet-na-19-mest-v-sobranii-sukhuma
01 ноября 2025, 19:39
Избирком Сухума возмутился подкупом избирателей

Салах Межиев отвечает на претензии Берла Лазара. Кадр видео ДУМ Чечни / Telegram
31 октября 2025, 21:46
Межиев прокомментировал претензии Берла Лазара к своим высказываниям об иудеях

Жители Нового Агачауле садятся в маршрутное такси. 31 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/lifedagestan_05/13087
31 октября 2025, 18:01
Сельчане в Дагестане пожаловались на нехватку транспорта

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше