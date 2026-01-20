Ужесточен режим содержания Анастасии Зиновкиной

Осужденная участница протестов в Грузии Анастасия Зиновкина переведена в тюрьму "закрытого типа", ей ограничили право на телефонные звонки и количество свиданий. Защита обжаловала это решение.

Как писал "Кавказский узел", граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября 2025 года суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. Такой же срок по аналогичному обвинению получил и участник протестов Антон Чечин. Зиновкина рассказала, что 29 октября 2025 года она в течение восьми часов не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине, а врач смогла ей предложить только "обезболивающее посильнее, которое есть у психиатра". Зиновкина обеспечена в заключении медицинской помощью и не нуждается в стационарном лечении, заявила Пенитенциарная служба Грузии в ответ на требования активистов обеспечить ей медпомощь. Апелляционный суд в ноябре начал рассмотрение жалоб россиян. Во время приступов осужденная в Грузиии Анастасия Зиновкина не может встать с кровати, у нее отнялись пальцы правой руки и ноги, сообщил ее жених Артем Грибуль.

Анастасия Зиновкина переведена в тюрьму закрытого типа - таким образом ей ограничили право на телефонные звонки и количество свиданий, написала сегодня адвокат Зиновкиной Дарья Самодурова на своей странице в Facebook*.

"С 12 сентября 2025 года Анастасия находилась в учреждении лишения свободы "полуоткрытого типа". Основанием для приказа от 15 января 2026 года указан протокол секретного заседания. Соответственно, нам неизвестно, по какой причине Анастасии Зиновкиной изменили тип учреждения лишения свободы. Из-за изменения типа учреждения лишения свободы для Анастасии Зиновкиной у нее теперь ограничено право на совершение телефонных звонков и количество свиданий", - написала Самодурова.

Адвокат заметила, что до 15 января этого года Зиновкина имела право совершать неограниченное количество телефонных звонков, а теперь Анастасия будет пользоваться возможностью звонить по телефону три раза в месяц.

Самодурова также подчеркнула, что Анастасия содержится отдельно от других заключённых, то есть находится в одиночной камере, и ранее могла общаться с людьми во время ежедневных звонков. В настоящее время ее социализация ограничена. Приказ о помещении Анастасии в одиночную камеру, отдельно от других заключенных уже обжалован в суде, так как пенитенциарный департамент отказал в удовлетворении жалобы, а приказ от 15 января 2026 года будет обжалован в ближайшее время.

На прошлой неделе Зиновкину смог посетить Зураб Цецхладзе, отец одного из узников совести Звиада Цецхладзе. Он заявил, что "из-за болезни и невыносимых условий в тюрьме она стала похожа на 60-летнюю женщину".

"Она очень ослаблена, фактически истощена, и нельзя исключать, что ее разрушенное здоровье не выдержит тюремных условий и ее заключение закончится фатально. Этой бескомпромиссной, бесстрашной и самоотверженной девушке срочно нужна помощь и поддержка общества, мы должны хотя бы суметь купить ей ортопедический матрас и подушку в пенитенциарном учреждении", - написал Зураб Цецхладзе на своей странице в Facebook*.

Если с Анастасией Зиновкиной что-нибудь случится в тюрьме, Грузия и грузинское общество "не смогут смыть этот грех и позор веками", отметил он. "Я призываю активное общество, участвующее в протесте, организовать акцию у специального пенитенциарного учреждения и срочно чем-нибудь помочь этой борющейся, непокоренной и преданной девушке. Свободу узникам режима!!!" - добавил отец узника совести.

