Введены ограничения на проезд по Транскаму и Военно-Грузинской дороге

Запрещено движение любого транспорта по Транскавказской магистрали из-за непогода, по Военно-Грузинской дороге ограничен проезд большегрузного транспорта.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля Транскавказская магистраль была закрыта за большегрузов из-за сильного снегопада, 10 февраля ее закрыли для всех видов машин. 14 февраля ограничения были отменены.

Вечером 22 февраля в связи с ухудшением погодных условий и отсутствием возможности безопасного проезда запрещено движение всего транспорта на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля, по данным МЧС России по республике Северная Осетия, пока ограничения введены до 08.00 мск сегодняшнего дня.

Введены ограничения и на проезд по Северо-Кавказской магистраль, но только для большегрузного транспорта. Связаны они тоже с отсутствием возможности обеспечить безопасный проезд машин и действуют с вечера 22 февраля на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс.