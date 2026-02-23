×

Кавказский узел

02:09, 23 февраля 2026

Введены ограничения на проезд по Транскаму и Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запрещено движение любого транспорта по Транскавказской магистрали из-за непогода, по Военно-Грузинской дороге ограничен проезд большегрузного транспорта.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля Транскавказская магистраль была закрыта за большегрузов из-за сильного снегопада, 10 февраля ее закрыли для всех видов машин. 14 февраля ограничения были отменены.

Вечером 22 февраля в связи с ухудшением погодных условий и отсутствием возможности безопасного проезда запрещено движение всего транспорта на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля, по данным МЧС России по республике Северная Осетия, пока ограничения введены до 08.00 мск сегодняшнего дня.

Введены ограничения и на проезд по Северо-Кавказской магистраль, но только для большегрузного транспорта. Связаны они тоже с отсутствием возможности обеспечить безопасный проезд машин и действуют с вечера 22 февраля на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс.

Автор: "Кавказский узел"

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
