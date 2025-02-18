Военно-Грузинская дорога и Транскам закрыты

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Транскам закрыт для большегрузов, Военно-Грузинская дорога - для всех машин.

Как писал "Кавказский узел", проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 23.00 мск 16 февраля. В связи с этим с 17 февраля в Северной Осетии действует режим режим чрезвычайной ситуации.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Движение по Военно-Грузинской дороге, закрытой ранее для грузовиков, запрещено для всех видов транспорта, сообщило управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

По данным ведомства, дорога закрыта с 06.15 мск в связи с ухудшением погоды и невозможностью обеспечения безопасного проезда.

В электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано более 1,2 тысячи грузовиков, пишет со ссылкой на центр организации дорожного движения Северной Осетии "Интерфакс".

Ограничения в связи с непогодой действуют и на Транскавказской автомагистрали. Там с 21.00 мск 17 февраля запрещено движение грузовиков. "Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 21:00 мск понедельника", - говорится в сообщении на сайте республиканского МЧС.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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