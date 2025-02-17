Один человек пострадал в результате атаки беспилотников на Кубани

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В поселке Ильский после падения обломков беспилотников повреждены 12 домов, пострадала женщина.

Как писал "Кавказский узел", вечером 16 февраля в Славянске-на-Кубани обломки сбитого беспилотника упали на жилые дома, пострадала четырехлетняя девочка.

Сегодня ночью на территорию Краснодарского края была совершена массированная атака БПЛА, сообщил около 03.00 мск в своем телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, после падения обломков в поселке Ильский Северского района повреждены, по предварительным данным, 12 домов. "В основном выбиты окна. Пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь", - написал Кондратьев.

Он также сообщил, что поручил местным властям оперативно помочь с восстановлением поврежденных домов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Краснодарском крае после начала военной операции на Украине периодически происходят пожары на нефтеперерабатывающих заводах. В частности, на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском произошел пожар в феврале 2024 года, сообщалось об упавшем на завод беспилотнике.

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