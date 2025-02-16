Ребенок пострадал в результате атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани

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В Краснодарском крае обломки сбитого беспилотника упали на жилые дома, пострадала четырехлетняя девочка.

Как писал "Кавказский узел", военные сегодня в период с 19.50 до 20.45 мск обезвредили три дрона над территорией Кубани и еще шесть - над Азовским морем.

"В Славянске-на-Кубани попытка беспилотной атаки, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Обломки БПЛА упали на частные жилые дома, в одном из них повреждено остекление, во втором — кровля".

По его данным, пострадала четырехлетняя девочка. Ребенок был доставлен в районную больницу. "Медики оказывают всю необходимую помощь. Если будет нужно — доставим ребенка в Краснодар", - написал глава региона в своем телеграм-канале в 21.39 мск.

За час до этого администрация Славянска-на-Кубани сообщила об отключении в городе электроэнергии. По данным властей, свет отключен "ориентировочно на час-полтора". "Причины отключения уточняют специалисты", - говорится в 20.38 мск в телеграм-канале администрации города.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 10 февраля атакам дронов подверглись Краснодар, поселок Афипский в Краснодарском крае, а также Ростовская область. Были обезврежены девять беспилотников. В Краснодаре обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки.

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