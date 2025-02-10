Обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки в Краснодаре

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Беспилотник сбит в Краснодаре, его обломки упали на техническую надстройку дома в жилом комплексе "Центральный". Еще один беспилотник был сбит в поселке Афипском, его обломки повредили частный дом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сегодня, 10 февраля в своем телеграм-канале сообщил об атаке беспилотников на Краснодар.

Ссылаясь на мэра Краснодара Евгения Наумова, Кондратьев сообщил, что украинский беспилотник повредил ЖК "Центральный", который находится в районе Сенного рынка. БПЛА был сбит над городом, его обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. "По предварительной информации, пострадавших нет", - уточнил губернатор.

Наумов, в свою очередь, в своем телеграм-канале отметил, что системы жизнеобеспечения дома работаю в штатном режиме, жилые помещения не пострадали, возгорания нет.

Часть территории двора, где находится дом, оцеплена, жители самостоятельно эвакуировались, передает телеграм-канал Mash.

Еще один беспилотник, также сообщил Вениамин Кондратьев, был сбит в поселке Афипском Северского района. Его обломки повредили частный дом. "Никто не пострадал, на месте работаю специальные службы. Жителям как можно скорее нужно помочь восстановить свое имущество - такую задачу поставил исполняющему обязанности главы муниципалитета Дмитрию Малову", - написал губернатор.

"Кавказский узел" писал, что ночью 9 февраля в Краснодарском крае было сбито четыре беспилотника.

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