Военные уточнили число сбитых на юге России беспилотников

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В Ростовской области и Краснодарском крае обезврежено семь беспилотников.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью несколько беспилотников было сбито в Ростовской области возле Каменска-Шахтинскинского.

В Ростовской области военные минувшей ночью обезвредили три дрона. В Краснодарском крае сбито четыре беспилотника, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине регионы юга России регулярно подвергаются атакам дронов. Так, 6 февраля в Ростовской области беспилотники атаковали Приморско-Ахтарск, 3 февраля над территорией региона было обезврежено 27 дронов, 2 февраля в Миллеровском районе был сбит один беспилотник.

В Краснодарском крае 8 февраля в результате падения обломков сбитого дрона повреждения получило несколько жилых домов. 5 февраля в станице Новоминской после атаки беспилотника произошел пожар. 13 января украинские военные попытались атаковать беспилотниками компрессорную станцию в Анапе, обеспечивающую прокачку газа по трубопроводу "Турецкий поток".

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