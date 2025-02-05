Пожар на нефтехранилище в кубанской станице потушен

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Потушен пожар в станице Новоминской, который начался после атаки беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в станице Новоминской Каневского района после атаки беспилотника загорелся резервуар "с незначительными остатками нефтепродуктов", сообщил губернатор Кубани.

Возгорание резервуара с нефтепродуктами в станице Новоминской полностью ликвидировано в 08.11 мск, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.

Напомним, после начала военной операции на Украине регионы СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам дронов. Так, 3 февраля в результате атак беспилотников произошли пожары на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области и газоперерабатывающем заводе в Астраханской области.

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