Пожар произошел на астраханском заводе после атаки беспилотников

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Огонь на газоперерабатывающем заводе "Газпрома" локализован.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью атакам беспилотников подверглись Астраханская, Ростовская и Волгоградская области. В Астраханской области беспилотники пытались атаковать различные объекты, в том числе – объекты топливно-энергетического комплекса, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин. "При падении одного из БПЛА произошло возгорание. Пострадавших нет", – отметил он.

"В результате крушения обломков БПЛА на ряде объектов произошло возгорание. В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет. Процесс остановки промысла прошел в штатном режиме без угрозы жизни оперативному персоналу", - сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Завод остановил работу перед атакой БПЛА. Росприроднадзор и служба мониторинга предприятия проводит анализ экологического состояния воздуха. В настоящее время превышения норм допустимых показателей загрязняющих веществ не выявлено, пишет "Интерфакс".

Минобороны сообщило об отражении ночью атак семи БПЛА над Астраханской областью.

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