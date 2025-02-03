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07:11, 3 февраля 2025

Три региона юга России подверглись атаке дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью атакам беспилотников подверглись Ростовская, Волгоградская и Астраханская области.

По данным временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили 29 беспилотников в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

"Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Массированной атаке дронов минувшей ночью также подвергалась Волгоградская область, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация региона.

В Астраханской области беспилотники пытались атаковать минувшей ночью различные объекты, в том числе – объекты топливно-энергетического комплекса, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин . "При падении одного из БПЛА произошло возгорание. Пострадавших нет", – отметил он.

Ранним утром в аэропортах Астрахани и Волгограда вводились временные ограничения. Сейчас они сняты, передал сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

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Автор: "Кавказский узел"

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