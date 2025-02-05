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07:58, 5 февраля 2025

Пожар произошел на Кубани после атаки дрона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Каневском районе в результате атаки беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине регионы СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам дронов. Так, 3 февраля в результате атак беспилотников произошли пожары на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области и газоперерабатывающем заводе в Астраханской области.

Военные в Краснодарском крае сбили беспилотник, запущенный со стороны Украины, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

"В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают специальные службы. К тушению огня привлечены 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте контролирует глава Каневского района. Согласно его докладам, пожар локализован, предварительно - пострадавших нет", - написал чиновник.

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Автор: "Кавказский узел"

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