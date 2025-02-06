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09:52, 6 февраля 2025

Приморско-Ахтарск подвергся атаке дронов

Атака дронов в Приморско-Ахтарске. 5 февраля 2025 г. Скриншот видео КOVALENKO / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По данным источников, произошел пожар в районе аэродрома.

Как информировал "Кавказский узел", ранее сообщалось, что минувшей ночью атаке дронов подверглись Ростовская и Астраханская области.

В Приморско-Ахтарске задействованы силы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Приморско-Ахтарского округа Максим Бондаренко.

По словам местных жителей, был слышен пролет над городом нескольких дронов, а затем последовало несколько взрывов. В результате падения обломков дрона произошло возгорание в районе местного аэродрома, сообщил телеграм-канал Shot.

Минувшей ночью в Астраханской области был сбит один дрон, 13 – над акваторией Азовского моря, восемь в Ростовской области и шесть беспилотников в Краснодарском крае, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

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Автор: "Кавказский узел"

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