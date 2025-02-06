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08:59, 6 февраля 2025

Беспилотники атаковали Астраханскую область

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ПВО отразила атаку беспилотников на севере Астраханской области.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Ахтубинский район, сообщила администрация района в своем канале в Telegram.

Согласно заявлению властей, повреждений и пострадавших в результате атаки нет. Об угрозе атаки беспилотников местная администрация предупредила в 02:34 мск. "С 08:30 отбой сигнала "Опасность атаки БПЛА", говорится в следующем сообщении.

Ночью 6 февраля угроза атаки БПЛА объявлялась также в ЗАТО Знаменск, информирует ТАСС.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня ночью атаке беспилотников также подверглась Ростовская область. По данным властей, никто не пострадал, разрушений нет.

Напомним, Астраханская область подверглась атаке дронов 3 февраля. Тогда БПЛА атаковали объекты ТЭК, на газоперерабатывающем заводе "Газпрома" произошел пожар и работа предприятия была приостановлена. После этого жители Астрахани и Приволжского района стали жаловаться на запах газа на улицах. Запах газа связан с возобновлением работы газоперерабатывающего завода после атаки беспилотников, пояснил губернатор.

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Автор: "Кавказский узел"

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