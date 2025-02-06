Беспилотники атаковали Астраханскую область

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ПВО отразила атаку беспилотников на севере Астраханской области.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Ахтубинский район, сообщила администрация района в своем канале в Telegram.

Согласно заявлению властей, повреждений и пострадавших в результате атаки нет. Об угрозе атаки беспилотников местная администрация предупредила в 02:34 мск. "С 08:30 отбой сигнала "Опасность атаки БПЛА", говорится в следующем сообщении.

Ночью 6 февраля угроза атаки БПЛА объявлялась также в ЗАТО Знаменск, информирует ТАСС.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня ночью атаке беспилотников также подверглась Ростовская область. По данным властей, никто не пострадал, разрушений нет.

Напомним, Астраханская область подверглась атаке дронов 3 февраля. Тогда БПЛА атаковали объекты ТЭК, на газоперерабатывающем заводе "Газпрома" произошел пожар и работа предприятия была приостановлена. После этого жители Астрахани и Приволжского района стали жаловаться на запах газа на улицах. Запах газа связан с возобновлением работы газоперерабатывающего завода после атаки беспилотников, пояснил губернатор.

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